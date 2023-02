– Jeg synes prisen er urimelig. De med helt normal lønn kan ikke betale, så de finner andre alternativer, sier Manchester United-supporter Daniel Rud.

Etter at Viaplay økte prisen for å se kamper fra Premier League, er det høy temperatur i fotballmiljøer og i kommentarfelt på sosiale medier.

Mange truer med å si opp abonnementet og gå over på ulovlige strømmetjenester, som IPTV.

En av dem som har sagt opp abonnementet er Arsenal-supporter Morten (42), fra Arendal.

– Viaplay kan skylde seg selv. Den nye prisen gjør at det vil komme et ras av oppsigelser mot dem, tror han.

Selv ser han på IPTV som en mulig løsning, og er klar over risikoen ved å skulle strømme ulovlig.

– De fleste ønsker ikke bryte loven, så det sier litt når mange tusen tar dette skrittet.

Daniel Rud har lest seg opp på hvem som tjener på ulovlige IPTV-tjenester. Det kan nemlig havne hos kriminelle. Han forstå likevel at folk lar seg friste. – Hadde jeg stått i en dårligere økonomisk situasjon hadde jeg kanskje gjort det selv.

Bo Lundgren har brukt ulovlige strømmesider før. Men det var da han ikke kunne finansiere abonnementet selv. – For meg er fotball verdt pengene. Men jeg deler med de jeg bor med. Jeg skjønner at 750 kroner blir dyrt hvis man betaler alene. Foto: Hans Erik Weiby

Økende problem

I januar steg Viaplay sin sportspakke med 100 kroner, og koster nå 749 kroner i måneden.

Viaplay har også rettighetene til Premier League i flere europeiske land.

I Danmark koster det 449 danske kroner. I Sverige får du pakken for 549 svenske kroner. Og i Nederland koster det litt mer enn en norsk hundrelapp.

På IPTV kan du se de samme kampene til en brøkdel av den norske prisen.

– Fra øyeblikket du betaler har du null kontroll på hva du har vært med på å finansiere, sier Stian Løland, sjef for Nordic Content Protection (NCP).

De samarbeider med flere strømmetjenester i Norge. Blant annet Viaplay, TV 2, Discovery og en rekke andre distributører.

NCP jobber blant annet for å bekjempe ulovlig strømming.

– Tendensen i Europa viser at dette er et økende problem, sier Løland.

Hvor stort omfanget er i Norge finnes det ikke tall på.

Fotballfans mener Premier League har blitt for dyrt og tyr til ulovlige strømmetjenester. Foto: Skjermdump / Facebook

Vet ikke hvor pengene havner

Ulovlig strømming øker i Europa, viser en rapport. Den slår fast at 17 millioner europeere bruker ulovlige IPTV-tjenester.

Det betyr blant annet to ting:

Rettighetshaverne taper milliardbeløp samlet sett

Pengene havner i lommene hos multikriminelle nettverk

– Det burde gå opp et rødt flagg når man ser at man kan få innhold som normalt koster over 700 kroner måneden langt billigere, sier Løland.

En del av utfordringen er at disse strømmesidene ser svært profesjonelle ut.

– Både europeiske og amerikanske undersøkelser og etterforskninger viser at pengene går til hvitvasking, narkotikanettverk, human trafficking, og til og med terrorvirksomhet, sier Løland.

NRK har gjentatte ganger forsøkt å få et intervju med Viaplay Norge. Men de henviser til AAPA og NCP, som begge jobber for å bekjempe ulovlig strømming.

Om prisøkningen skriver de følgende på e-post:

– Dette er spørsmål vi gjentatte ganger har svart på i ulike medier, og folk må huske på at vi satt ned prisen da vi tok over rettighetene i høst, så den reelle prisøkningen er på 50 kroner fra forrige rettighetshaver i en tid hvor alle kostnader, også for oss, blir dyrere, sier Fredrik Olimb, PR- og kommunikasjonssjef i Viaplay.

Synes du strømmetjenester har blitt for dyrt? JA NEI Vis resultat

– Smertegrensen er nådd

I sosiale medier skriver mange åpent at de har valgt IPTV fremfor lovlig strømming.

– Mange har ikke råd lenger, sier Tore Hansen.

Han er daglig leder i Liverpools supporterklubb i Norge. Klubben har 50.000 medlemmer.

– Folk er rett og slett forbanna. Dette går rett i hjertet på alt som har med supporterlivet å gjøre.

Men for mange er smertegrensen på pris nådd, mener han.

– Premier League har blitt et premium produkt som folk må veie opp om de har råd til.

Daglig leder av supporterklubben til Liverpool FC Tore Hansen sier økte priser og IPTV er et hett tema i miljøet. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Kan dyttes inn i det ulovlige

Thomas Iversen er jurist i Forbrukerrådet. De har tidligere sett at når prisen blir for høy, vil folk fristes over i ulovlige løsninger.

Han sier det er vanskelig å sette en grense på makspris for strømmetjenester.

– Men det er en grense. For mange er nok den nådd. I hvert fall med tanke på fotballabonnementer.

Forbrukerrådet opplever at dette er et tema som opptar mange.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier å bruke ulovlige tjenester er et høyrisikoprosjekt med tanke på hacking, virus og ufrivillig støtte til kriminelle. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbru

Ikke prioritert

Løland i NCP sier at de ikke er ute etter seerne, men de som selger tjenestene.

Likevel kan du bli bøtelagt dersom du blir tatt for ulovlig strømming.

– Jeg tror mange som velger å benytte seg av dette tror de er i en juridisk gråsone, og at de ikke kan bli tatt eller stilles økonomisk ansvarlig.

NCP leverer nærmest ferdig etterforskede saker og anmelder til politiet.

Men Løland opplever at dette ikke blir videre prioritert der.

– Vi er klar over at ulovlig strømming foregår. Politiet ser alvorlig på ulovlig virksomhet som dette. Det har en konkurransevridende og skadelig effekt for lovlig virksomhet, sier sjef for Økokrim Pål Lønseth.

I fjor ble en mann dømt til 45 dagers fengsel for å ha gjort dekrypterte digitalkort tilgjengelig. I tillegg måtte selskapet hans betale 500.000 kroner i erstatning.