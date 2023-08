Bellona-Hauge ut mot naturvernere: – Stopper miljøkampen

– Bellona bidro til å gjøre naturvernkampen til en miljøkamp. Nå er det en slags naturvernbevegelse som stopper miljøkampen, sier Frederic Hauge.

I disse dager markerer han 40 år som sentral skikkelse i miljøbevegelsen.

Denne uka er Hauge på plass i Arendal for å snakke om sitt nye samarbeid, et selskap som skal hente milliarder til grønne satsinger.

Men han bruker også anledningen til å ta et kraftig oppgjør med deler av naturvernbevegelsen.

– Hindrer det grønne skiftet

Klimaendringene kommer stadig tettere på oss, og utfordringene for å få bukt med dem står i kø.

For å møte krisen må det bygges ut vesentlig mer fornybar energi i tiden som kommer, mener Bellonastifteren.

– Dette er det for store deler av miljøbevegelsen og naturvernbevegelsen som er imot. Og det er et hinder for det grønne skiftet, sier han til NRK.

Hauge trekker også frem vindmotstanden som problematisk: – Det er etter min mening nå så dramatiske klimaendringer på gang, at vi kan ikke bry oss om vindemøller ser stygt ut, for å si det sånn. Foto: Vegard Woll

Hauge trekker frem Naturvernforbundet og SV som eksempler på problemet:

– Naturvernforbundet som ikke mener at det er nødvendig å bygge ut mer kraft, eller SV som ikke vil ofre natur for å redde klimaet.

Han mener industrivennlig miljøpolitikk er helt avgjørende for å klare å takle klimaendringene.

– På mange måter er dette enkel matematikk: hvis ikke vi får fornybar energi, klarer vi ikke erstatte den fossile energien som dreper oss.

Nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes mener det er «tull fra Hauge» at partiet ikke vil ofre natur for å redde klimaet.

– SV har frontet klimakampen i alle år, men all kraftproduksjon har konsekvenser og det er reelle dilemmaer. Urørt natur bør aldri være det første stedet man ser til for ny kraftproduksjon, sier Fylkesnes.

Han poengterer at SV er for utbygging av havvind, da spesielt flytende havvind.

– Jeg er kjempeopptatt av å bevare natur og ikke ødelegge mer enn nødvendig, men klimaendringene er nå så voldsomt dramatiske at vi kommer til å ha så store endringer i naturen hvis ikke vi gjør noe, sier Frederic Hauge. Foto: Kristin Olsen / NRK

Sterkt uenig

Truls Gullowsen, som er leder i Naturvernforbundet, reagerer kraftig på skytset fra Hauge.

– Jeg synes det er trist at Frederic Hauge har sett seg så blind på kraftbransjens muligheter og forbruksvekst, at han glemmer hvor viktig det er å også ta vare på natur.

Til NRK sier Gullowsen at han er enig i at det må tas tøffe valg fremover i klimakampen.

Men han mener at disse valgene ikke skal handle om nedbygging av natur, men om forbruk.

– Vi må omstille oss fra å bare fortsette å sløse til å begynne å spare. Hvis vi gjør det, så klarer vi også å spare natur, strøm og muligheter.

Gullowsen understreker at Naturvernforbundet ikke sier nei til all ny kraftutbygging.

– Men jeg avviser den ideen om at vi må velge mellom klima og natur, fordi vi trenger faktisk begge deler.

– Det er ikke noe blankosjekk for å ødelegge natur at man sier at man skal produsere fornybar kraft, sier Truls Gullowsen i Naturvernforbundet. Foto: Kristin Olsen / NRK

– Undervurderer klimaendringene sterkt

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder strømforbruk per innbygger.

– Hvis vi klarer å utløse sparepotensialet, kan vi ta oss den tiden det tar å finne fornuftige områder å bygge ut den kraften vi etter hvert kommer til å trenge, sier Gullowsen.

– Men vi må gjøre dette på en skånsom måte, legger han til.

Gullowsen sier han har tro på at det finnes muligheter for både havvindproduksjon som ikke ødelegger marint liv og vindkraft i nærheten av eksisterende infrastruktur. Foto: Kristin Olsen / NRK

Frederic Hauge etterlyser på sin side et politisk oppgjør.

– Jeg mener at en del undervurderer klimaendringene sterkt, og slåss på feil premisser. Vi er nødt til å ta konsekvensene av hvor dramatisk situasjonen er.