– Vi skal gjenskape fallet fra gruvekanten og ned, sier etterforskningsleder Tor Inge Omland.

For å gjøre det mest mulig realistisk, bruker politiet en dukke som har lik vekt og høyde som Solum.

– Vi ønsker på best mulig måte å belyse fallet, og alt som har med Solum sin død å gjøre, sier Omland.

Et politihelikopter fra Oslo og Beredskapstroppen bistår i undersøkelsene som blir gjort i gruvene i dag.

– Det er et såpass utfordrende miljø i gruvene at vi trenger den bistanden, sier Omland.

Et år etter at Ørjan Solum forsvant, er det fremdeles uklart hva som skjedde med han. Foto: Privat

Er ikke sikre på om han ble drept

To menn er siktet for drapet på Solum, men ble denne uken løslatt.

Politiet mener at Solum ble utsatt for en straffbar handling, og mennene er fortsatt siktet for drap.

Samtidig kan ikke politiet utelukke at dødsfallet dreier seg om en ulykke eller selvdrap.

– Etterforskningen pågår for fullt. Vi søker svar, sier politiadvokat Vanja Bruvoll.

Det er fordi politiet mener det ikke lenger er fare for at de vil ødelegge bevis.

Mennene, som er i 30- og 40-årene, har sittet i varetekt siden desember.

Denne uken ble de løslatt. Det skjer til tross for at det fortsatt er mye igjen av etterforskningen.

– Vi har en del spørsmål som ikke er godt nok besvart. Det er ikke noe de siktede kan påvirke. Da er det ikke riktig at de sitter i varetekt, sier Bruvoll.

Mennene er fortsatt siktet for drap eller medvirkning til drap.

Ørjan Solum (24) fra Arendal ble funnet i de gamle gruvene. Foto: Privat

Lang etterforskning

19. mai 2020 ble 24 år gamle Ørjan Solum funnet død i de gamle Steinsåsgruvene i Arendal. Da hadde han vært savnet i to måneder.

24-åringen ble sist observert utenfor leilighetene ved Bratthenget.

Boligområdet ligger like ved gruvene.

De gamle malmgruvene er i dag nedlagte. Det er satt opp gjerder enkelte steder, men det er ikke alle gruveinngangene som er sikret.

Det var dykkere som hentet Solum opp fra en av gruvesjaktene. Han døde trolig av drukning.

Steinsåsgruvene i Arendal er enorme. Foto: Asbjørn Odd Berge

Fra rusmiljøet

Det tok flere måneder før politiet konkluderte med at Solum hadde blitt utsatt for noe kriminelt.

I desember i fjor ble de to mennene pågrepet og siktet.

Begge har sonet rus- og voldsrelaterte dommer fra før av.

Den eldste av de siktede er dømt 27 ganger tidligere.

Advokat Anne Marstrander Berg er forsvarer til mannen i 30-årene.

Hun forteller at han er svært glad for å ha blitt løslatt.

Mannen har hele veien nektet straffskyld.

– Det er klart at dette var en lettelse, sier forsvareren.

Advokat Thor Backe-Wiig sier hans klient også er glad for å være ute av varetekt.

– Han er tydelig på at han ikke har hatt noe med dette å gjøre, sier advokaten.

Dødsfallet blir etterforsket som et drap, men politiet ser ikke bort fra at det kan ha skjedd noe annet med Ørjan Solum fra Arendal. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Venter fortsatt på svar

Politiet har en rekke etterforskningsskritt som gjenstår, ifølge Bruvoll.

– Dette er ting som tar tid, sier hun.

Hva knytter de siktede til saken?

– Det er en kombinasjon av avhør, vitneobservasjoner og tekniske undersøkelser, sier Bruvoll.

Politiet har ikke kommet fram til et konkret motiv for det de etterforsker som et drap.