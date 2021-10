To pågrepet i væpnet aksjon i Kristiansand

– Det er gjort funn som vi ikke vil gå ut med opplysninger om på nåværende tidspunkt, sier operasjonsleder Knut Opsahl.

To politipatruljer aksjonerte i dag mot et leilighetbygg i Markens gate i Kristiansand. Der ble to personer pågrepet.

– Pågripelsen gikk rolig for seg, sier operasjonslederen.

Politiet rykket ut til boligen etter en melding fredag morgen.

– En mann ble observert med skuddsikker vest og noe som kunne ligne på et våpen i hånda, sier Upsahl.

Etter kort tid rykket bevæpnet politi ut til adressen. De ransaket leiligheten, uten å finne personen.

Senere på dagen kom det inn en ny melding om at personen var tilbake på stedet.

Væpnet politi aksjonerte på nytt. Da fant de to personer på adressen. Begge ble pågrepet.

Politiet har foreløpig ikke funnet våpenet som det skal ha vært snakk om, ifølge Upsahl.