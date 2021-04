Tiltalt for drapet i Kristiansand: Ble banket opp og ranet

Saken kommer for Kristiansand tingrett allerede 12. april.

Om ettermiddagen lørdag 3. oktober ble Dan Eivind Lid funnet død i sin egen leilighet i Suldalen.

Etpar uker etter, ble tre menn siktet og varetektsfengslet. De tre er i alderen 36, 46 og 55 år.

To av dem er tiltalt for drap.

Den tredje og yngste av dem er tiltalt for medvirkning til grovt ran av Lids eiendeler. Han satt i bilen da de to andre utførte volden mot Lid, ifølge tiltalen.

Dan Eivind Lid ble drept i sitt eget hjem i Suldalen i Kristiansand i oktober. Han var aktiv i organisasjonen Sian. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Planlagt ran

Da Lid ble funnet død i leiligheten sin, var han forslått. 48-åringen døde av kvelning, ifølge tiltalen.

De tiltalte skal ha tatt med seg ukjente mengder amfetamin fra Lids leilighet. De skal også ha stjålet en hagle, bærbar PC og en mobiltelefon.

Ifølge tiltalen var ranet planlagt.

«Ranet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det er brukt grov vold og at ranet er nøye planlagt».

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Krever saken utsatt

– Vi begjærer saken utsatt. Jeg har ikke engang fått hele bevisoppgaven, og vi har ingen mulighet for å gjøre våre egne undersøkelser, sier forsvarer Torleiv Drangsland.

Han representerer 55-åringen som er tiltalt for å ha kvalt Lid til døde. Det er opp til tingretten å bestemme om saken blir utsatt.

– Dette er en alvorlig tiltale, og nå viser det seg jo også at den ene av de tre kun er tiltalt for ran.

Drangsland sier 55-åringen mener han er uskyldig.

– Han hevder han ikke har drept Lid, og heller ikke vært tilstede når han ble drept.

Den drapstiltalte 46-åringen erkjenner heller ikke straffskyld.

– Han har samarbeidet med politiet siden pågripelse, og ser frem til å komme i gang med saken, sier forsvarer Morten Andreassen.

Motiv

Lid var et kjent ansikt i den islamkritiske organisasjonen Sian. En nær venn av Lid, fortalte NRK at han hadde mange fiender. Men politiet mente tidlig at ingenting tydet på at drapet var politisk motivert.

Kilder har fortalt NRK at Lid ofte hadde mye kontanter hjemme, og at han kjøpte og solgte narkotika.

De tre tiltalte har også vært innblandet i narkosaker tidligere.

Leilighetsbygget der Lid bodde hadde flere overvåkingskameraer. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Flere dommer

NRK har fått innsyn i flere dommer mot Dan Eivind Lid. Han er i løpet av årene ilagt flere besøksforbud, blant annet mot utleiere av leiligheter han har bodd i.

Han er dømt for gjentatte tilfeller av hærverk og sjikane, skremmende og plagsom atferd.

I tillegg er han dømt for oppbevaring av våpen og ammunisjon samt bruk og besittelse av mindre mengder narkotika.