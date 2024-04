Tiltak fra Statnett skal redusere prisforskjellene på strøm i Sør-Norge

Statnett skal gjennomføre tiltak for å minske forskjellene på strøm etter at innbyggere i Agder og på Sørvestlandet tidvis måtte betale mer for strøm i fjor enn naboområdene.

Blant annet skal de oppgradere ledninger slik at de tåler høyere temperatur og dermed kan overføre mer strøm.

– På sikt forventer vi at markedsutviklingen i Norge og Europa i kombinasjon med nettforsterkninger vil bidra til likere priser, sier Peer Olav Østli, konserndirektør for systemdrift i Statnett.

Statnett vurderer kontinuerlig ytterligere tiltak, opplyser Østli.

(NTB)