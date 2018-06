Tilbyr festivalovernatting på parkeringsplass for 6000 kroner

– Seks tusen kroner for parkering høres helt vilt ut, sier Pia Høst i Forbrukerrådet.

Privat parkering

På Kristiansand-festivalen Palmesus' nettsider finner man en søkemotor med navn Naps. Denne siden eies av festivalsjef Leif Fosselies kone, Cecilie Fosselie.

– Naps er en formidlingstjeneste for overnatting hvor vi primært kobler tilreisende med våre samarbeidshoteller, sier hun.

Fordi alt av hoteller er fullbooket vises nå private aktøres hus, leiligheter og parkeringsplasser på siden. Disse annonsene er gratis å publisere og søke opp.

Hun leier selv ut en parkeringsplass som koster 6000 kroner.

Uten at det fremgår i annonsen, forteller Cecilie Fosselie at man kan låne bad og kjøkken i leiligheten hennes over gaten, der en annen person bor den helgen. Hun forteller også at prisen gjelder tre netter.

Selv om hun skriver «begge dager» i annonsen, mener hun at leieforholdet gjelder tre netter. Foto: Skjermbilde fra Naps

Samme pris som i fjor

– Parkeringsplassen har jeg lagt ut for leie som privatperson, og verken Naps eller Palmesus får noe for dette, forklarer Cecilie Fosselie.

Prisen er den samme som hun fikk for parkeringsplassen i fjor. Ektemannen Leif Fosselie mener det koster like mye på en campingplass og reagerer ikke på prisnivået.

– Vi oppfordrer jo folk til å la bilen stå om de skal til festivalen. Rundt 80 % av festivaldeltagerne er tilreisende som bor mer enn ti mil unna. Det er klart at det blir vanskelig med parkering i en såpass moderat by som Kristiansand da, svarer Leif Fosselie.

Leif Fosselie er en profilert skikkelse på Sørlandet. Han har hatt stor suksess med Palmesus, som har blitt Skandinavias største standfest. Foto: Janne Aateigen / NRK

Kan ta det de vil

Privatfolk som leier ut parkeringsplass i forbindelse med festivaler, kan ta det de vil i likhet med for eksempel husleie.

– Det finnes en egen parkeringsforskrift som regulerer parkeringstjenester. Forskriften gjelder ikke midlertidig tilbud om parkering mot betaling der betalingen skjer til en privatperson og det ikke ilegges sanksjoner, forteller Forbrukerrådets Pia Høst.

Vi får velge å parkere et annet sted eller finne andre måter å ta seg til festivalen på, når det er så stive priser som i dette tilfellet. Pia Høst

Pia Høst er leder for forbrukerdialog i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Problem flere steder

Problemet med dyre p-plasser og overnattingsmuligheter opplever man også i andre festivalbyer.

Gard Mortensen, Stavernfestivalens daglige leder, forteller at både parkering- og overnattingssituasjonen i Vestfold ble bedre da det ble opprettet en festivalcamp der alle får egen parkeringsplass.

I tillegg har de opprettet en parkeringssone utenfor sentrum av Larvik. Til sammen blir dette rundt 1000 p-plasser.

Under Slottsfjell festivalen i Tønsberg mener de også at mange og varierte campingmuligheter løser problemet.

Det er helt sikkert noen som prøver å leie ut hyttene sine dyrt, men det er ikke et problem for oss ettersom vi kan tilby så mange ulike løsninger. Sarah Winona Sortland, Slottsfjells presseansvarlig

Fosselie sier at også Palmesus vurderer slike løsninger.

– Vi vurderer alt fra camp, til mobile hoteller og cruiseskip fortløpende.