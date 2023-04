– TikTok tar mye tid i hverdagen, men det er veldig gøy også. Jeg finner mye inspirasjon der, sier Susanna Hågan.

Hun er student ved Universitetet i Agder (UiA) som tidligere denne uka bestemte at ansatte ved skolen ikke får lov til å ha TikTok eller chatteprogrammet Telegram på telefonene sine så lenge de også har UiA sine applikasjoner (Teams, OneDrive, e-post) på dem.

Bakgrunnen for forbudet er råd fra sikkerhetsmyndighetene om at offentlig ansatte ikke bør laste ned TikTok eller Telegram på sine tjenestemobiler eller andre jobbenheter.

UiA har som de fleste andre universiteter og høyskoler valgt å følge anbefalingene.

Professor Øysten Sæbø ved UiA sier avgjørelsen er en ganske kraftig inngripen i hvordan ansatte bruker mobilene sine.

– Det kom nok litt overraskende på flere. For det har jo lenge vært sånn at skillet mellom privat og jobb-bruk på mobilen har forsvunnet. Nå blir det litt mer synlig, sier Sæbø som jobber ved institutt for informasjonssystemer.

Professor og IT-spesialist Øyvind Sæbø ved UiA sier de nye reglene virker som en ganske forenklet løsning på et større og mer komplisert problem. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

TikTok er kinesisk og etterretningstjenesten peker på Russland og Kina som de fremste trusselaktørene mot norske sikkerhetsinteresser.

– De peker også på at sosiale medier er en gunstig arena for trusselaktører og andre som ønsker å påvirke oss gjennom desinformasjon og falske nyheter, uttalte justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sist uke.

Har egen TikTok-konto

Sæbø sier universitetet har 13.000 studenter og at mange av disse uansett bruker TikTok på det samme nettverket.

– De nye reglene virker som en ganske forenklet løsning på et større og mer komplisert problem.

Sæbø tror samtidig de nye reglene vil få i gang en god diskusjon om hvordan vi bruker mobiltelefoner og deler privat informasjon på ulike plattformer.

– Det er en god ting at flere får øynene opp for at dette er et problem vi må diskutere.

Sæbø påpeker også at universitetet har en egen TikTok-konto som studentene oppfordres til å følge.

– Så det er ikke helt konsekvent eller gjennomført hvordan dette fungerer, sier han.

Må finne balansen

Kommunikasjonsdirektør ved UiA Øivind Dagsvik Eskedal innrømmer at dette er litt tosidig.

– Vi må finne en måte å balansere dette på. Når vi skal være på TikTok framover så kommer det til å være på egne telefoner som ikke er tilknyttet UiA sine systemer, sier han.

Eskedal sier de ikke oppfordrer studentene til å ha TikTok, men vet at mange har det.

– Da er det vår jobb å være til stede på disse kanalene, men etter at de nye rådene kom oppdaterer vi vår risiko og sårbarhetsanalyse når det gjelder eget bruk.

Han opplyser at det er frivillig for ansatte om de ønsker å ha UiA-systemer på telefonene sine.

– De har tilgang til e-post og Teams på PC-ene sine så det er helt uproblematisk.

Oslo Met anbefaler studenter som har tilgang til universitetets interne digitale systemer fra sine private enheter, å slette TikTok og Telegram. Det skriver Khrono.

Universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim har i lihet med UiA ikke valgt å anbefale studenter å slette appene.

Kommunikasjonsdirektør ved UiA Øivind Dagsvik Eskedal sier cyber-sikkerhet blir en stadig større utfordring. Foto: Universitetet i Agder

Får tips før skolestart

Studentene Marthe Vik og Susanna Hågan synes det er litt rart at lærerne ikke kan ha sin egen TikTok-konto når universitetet har det.

– Men det er fint å ha en egen konto for UiA for da kan man bli inspirert til å gå her. Du får mange tips før skolestart og ulike måter og metoder du kan studere på, sier Vik.

De to bruker mye tid på TikTok.

– Nå til dags er vi vant til å bli underholdt. TikTok tar mye tid i hverdagen. Algoritmen finner absolutt det vi ønsker å se på, sier Hågan.

– Kunne dere tenke dere å slette appen?

– Ja, jeg har lyst til å prøve å slette den for å se om jeg greier det. Det hadde vært gøy, sier Hågan og ler.