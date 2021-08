Tidligere kamptolk i Afghanistan: – Norge må ta det moralske ansvaret

– Det er hjerteskjærende og forferdelig å se på. Samtidig kan jeg ikke la være, for det handler om hjemlandet mitt, forteller Faizullah Muradi.

Han følger med på utviklingen i hjemlandet Afghanistan fra sitt nåværende hjem i Søgne i Agder.

Muradi var tolk for de norske styrkene i Afghanistan for ti år siden. Etter å ha flyktet via Italia til Norge startet hans kamp for å få opphold her.

Først fikk han nei og ble sendt ut av landet.

Det vakte sterke reaksjoner da Muradi ble hentet av politiet og kastet ut av landet, blant annet fra norske soldater som har tjenestegjort i utlandet. Foto: Privat

Etter stort press ble beslutningen omgjort, og for tre år siden fikk han permanent opphold i Norge.

Etter Talibans framrykk i Afghanistan de siste dagene, frykter han for landets fremtid.

– Det er slutt på demokrati, ytringsfrihet og kvinnerettigheter, sier Muradi.

Bekymret for dem som har jobbet for vesten

Muradi er også bekymret for hva Taliban vil gjøre med dem som har jobbet for vestlige militære styrker.

– Taliban ser på tolker som spioner. Straffen er halshugging, eller i beste fall en kule i hodet, sier Muradi.

Han sier han har kontakt med noen av tolkene som har fått avslag på søknaden sin.

– De er redde og har gjemt seg i en eller annen kjeller.

For tre år siden fikk Faizullah Muradi permanent opphold i Norge etter å ha jobbet som tolk for norske styrker i Afghanistan. Etter Talibans fremrykk de siste dagene frykter han for hjemlandets fremtid.

– Norge må ta det moralske ansvaret

Flere har tatt til orde for at norske myndigheter må ta ansvar for de som har jobbet for de norske styrkene i Afghanistan.

Det gjør også Muradi.

Søndag sa statsminister Erna Solberg til NRK at søknadene til tidligere forsvarsansatte ikke vil bli vurdert på nytt.

– Vi har hentet ut mange som har hjulpet Norge i arbeidet i Afghanistan. Når fagmyndighetene gir avslag på grunn av rikets sikkerhet, da henter vi ikke folk til Norge, sa statsministeren til NRK under Dagsrevyen.

Muradi sier han ikke vil ta til orde for dem som kan utgjøre en risiko for Norge, men håper de andre vil bli hentet ut av Afghanistan.

– Norge må ta det moralske ansvaret og hente dem som ikke har gjort noe galt. De burde få beskyttelse, sier han.