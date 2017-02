Arne Thomassen hadde nok å gjøre som ordfører i Lillesand i 2007. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Nedsnødde biler var et vanlig syn disse februardagene for ti år siden. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Han skulle egentlig ha feiret 70 års dagen til Kong Harald, men måtte droppe bursdagsfeiring da snøværet slo inn.

– Det var riktig å være til stede. Vi hadde fokus på innbyggernes sikkerhet. I ettertid var det artig å se hvordan hele byen støttet opp, sier han.

Hundrevis stående på E18

Hundrevis av bilister ble stående værfaste i timevis på E18 mellom Kristiansand og Grimstad.

Hjelpemannskaper måtte blant annet frakte medisiner frem til folk i køen.

Det ble til slutt utstedt kjøreforbud på hovedveiene. Flere vogntog skapte kaos fordi de kjørte uten kjettinger.

Blant annet ble 80 vogntog stoppet og ilagt kjøreforbud fordi de hadde for dårlige dekk.

Sivilforsvaret måtte evakuere folk Du trenger javascript for å se video.

Stengte barnehager

Snøkaoset førte også til at mange kommunale barnehager valgte å holde stengt i uværet.

Slik ser Bystranda i Kristiansand ut 21. februar 2017. Ikke et snøfnugg å se. Foto: Kari Løberg Skår/NRK

Kommuner fryktet at tung snø skulle knekke skoler og idrettshaller. Dette førte til flere idrettshaller ble stengt.

Møglestu og Borkedalen skoler i Lillesand satte elever i gang med å måke snø bort fra takene.

Snøkaoset fikk også konsekvenser for postleveransene. I flere dager kom posten sent frem på grunn av snøen.

Snøkaoset fikk også et tragisk utfall. En 18 år gammel kvinne ble funnet død i en snøfonn på Bjorbekk i Arendal.

Snøkaoset på Sørlandet i 2007 Du trenger javascript for å se video.

Advarte mot takras og lek

I Kristiansand advarte politiet folk mot takras etter snøfallet. Brannvesenet måtte trå til for å fjerne rasfarlig snø fra flere tak i sentrum.

Mange huseieren måtte opp på taket og skuffe bort rasfarlig snø. Foto: NRK

Røde Kors sine mannskaper jobbet hardt for å hjelpe mange som var innesnødd. Foto: NRK

Flere gater ble også sperret. Politiet advarte også barn mot å leke i snøfonner. De fryktet at brøytebiler kunne stenge barn inne i snøhuler.

I etterkant fikk myndighetene kritikk blant annet fra NHO, som mente at de ikke var godt nok forberedt på uværet.

De mente at næringslivet tapte både penger og tillit fordi varer ikke kom frem tidsnok.

– Bedre rustet i dag

Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy mener samfunnet er bedre rustet til å tåle kraftig snøvær ti år etter.

– Vi har ikke hatt hendelser siden 2007, som har fått slike konsekvenser for fremkommelighet. Jeg vil påstå at dialogen mellom aktørene, som politi, vegvesen og kraft- og teleleverandører, er bedre, sier han.

Han mener også at terskelen nå er lavere for å sette i gang beredskapsapparatet enn for ti år siden.

Kontrasten er stor fra snøkaoset til 2007, til 21. februar 2017. Strålende sol og nesten ikke et snøfnugg langs kysten av Sørlandet.