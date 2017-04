Konkurransetilsynet har i dag orientert Telia om at deres oppkjøp av Phonero tillates. De mener det ikke vil hindre effektiv konkurranse i mobilmarkedet.

Fortsetter som Phonero

Phonero vil fortsette under samme merkenavn og med hovedvirksomhet i Kristiansand.

Kundene vil bli overført til Telias mobilnett i siste halvdel av 2017. Det er Telia som først opplyser om Konkurransetilsynets godkjenning i en pressemelding mandag.

– Konkurransetilsynet har etter en grundig vurdering kommet til at Telias oppkjøp av Phonero ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Godkjenningen betyr at Konkurransetilsynet har snudd i saken. I februar varslet tilsynet at de vurderte å si nei til at den svenske mobilgiganten kunne få kjøpe Phonero for 2,3 milliarder kroner.

Årsaken var at de fryktet at et oppkjøp ville føre til redusert konkurranse i bedriftssegmentet, noe som kunne føre til økte kostnader for norske bedrifter som etterspør mobiltjenester.

– Vi er fornøyd med Konkurransetilsynets godkjenning. Sammenslåingen vil styrke Telias posisjon, og vi vil for alvor bli en mer slagkraftig utfordrer til Telenor også i bedriftsmarkedet. Det er godt nytt for alle norske bedrifter og virksomheter, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge.

26 prosents markedsandel

Telia og Telenor de to største aktørene i det norske mobilmarkedet. Phonero har vært en utfordrer, hovedsakelig på bedriftssiden, og har opparbeidet seg 220.000 kunder.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sier oppkjøpet vil føre til reduserte priser for kundene. Foto: Marit Hommedal

– Konkurransetilsynet har etter partenes tilsvar og ytterligere vurderinger kommet til at Phonero etter oppkjøpet blant annet får reduserte kostnader som vil komme kundene til gode, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Det var i november at Telia offentliggjorde at de ville kjøpe Phonero for 2,3 milliarder kroner. Telia vil sammen med Phonero få en markedsandel på 26 prosent.