5G: En forsmak på fremtiden

Tenk deg at en strøm av selvkjørende biler kjører i høy hastighet på en motorvei, og ligger tett inntil hverandre. Dersom den forreste bilen bremser, bremser den bakerste samtidig.

– 5G blir først virkelig verdifullt når det er blitt en global standard som alle tar i bruk, sier forskningsdirektør Bjørn Taale Sandberg i Telenor Foto: Johan B. Sættem

Dette er en av mulighetene som vil komme i fremtiden, når bilene snakker sammen, mobilnettene blir 100 ganger raskere og forsinkelsene nærmest elimineres.

Mandag 20. mars skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fortelle om hvordan staten tror neste generasjons mobilnett vil påvirke samfunnet.

Det skjer i forbindelse med at Telenor og konsernsjef Sigve Brekke demonstrerer den nye teknologien for første gang.

Tingenes internett

Med 5G-nettet skal hastighetene øke kraftig, og forsinkelsene reduseres betydelig fra i dag.

Det ventes at stadig mer av det vi omgir oss med i fremtiden vil kunne kobles mot internett, og snakke sammen i nettverk.

Kanskje vil kjøleskapet i fremtiden fortelle deg når ulike varer er i ferd med å gå ut på dato, eller å vinduer som forstår når de skal åpnes og lukkes.

NRK har tidligere skrevet at eksperter mener 5G-nettet åpner for uante muligheter.

Uansett, i løpet av ett år ventes standardiseringen av 5G-teknologien være ferdig, og nettet vil trolig være i kommersiell bruk fra 2019-2020, forteller forskingsdirektør Bjørn Taale Sandberg i Telenor.

En kirurg i nord kan operere pasient i sør

– Innen helsevesenet kan man se for seg at teknologien muliggjør fjernkirurgi, der kirurgen sitter på et sykehus i Sør-Norge eller Nord-Norge og gjennomfører en operasjon der både videosignalene og kontrollsignalene til kirurgroboten overføres sanntid, sier Sandberg.

Også Telia jobber på høygir med 5G, ifølge kommunikasjonsrådgiver i Telia,Kristian K. Fredheim. Foto: Telia

Han sier at man i fremtiden kan tenke seg at det på et sykehus er koblet 50.000 ulike ting sammen i et nettverk på et sykehus. Det er vanskelig eller umulig med dagens teknologi.

Norges andre store mobiloperatør, Telia skriver på sine internettsider at selskapet venter at 5G blir utplassert fra 2020.

Kommunikasjonsrådgiver Kristian Fredheim sier til NRK at Telenor ikke bør være for sikker at det er de som vinner kampen om å være først ute med en bred lansering av den nye teknologien i Norge.

– Vi har allerede to konkrete løsninger på plass som beveger seg mot 5G-teknologien, så vi får nå se på hvem som blir først ut med dette, sier han.