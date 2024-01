Lillesand kommune må ikke betale erstatning i mobbesak

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Lillesand kommune er ikke erstatningspliktig overfor tre søstre som tidligere var elever ved Lillesand ungdomsskole, ifølge en dom fra Agder tingrett.

Søstrene og deres mor saksøkte skolen for å ikke ha gitt dem et trygt skolemiljø.

De tre søstrene har diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og sliter med mareritt etter mobbingen og rasismen, ifølge advokatfullmektig.

Retten mener det ikke foreligger noen svikt hos skolens ansatte i arbeidet med jentenes psykososiale miljø på skolen.

Våren 2021 slo Statsforvalteren i Agder fast at Lillesand ungdomsskole ikke har gjort nok for å sikre døtrene et trygt skolemiljø. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg er fornøyd med utfallet av dommen. Samtidig vil jeg si at saken er trist, sier kommunedirektør i Lillesand Guri Ulltveit-Moe.

En fersk dom fra Agder tingrett slår fast at Lillesand kommune ikke er erstatningspliktig overfor tre søstre som var elever ved Lillesand ungdomsskole for noen år tilbake.

De tre søstrene i alderen 16 til 20 år møtte Lillesand kommune i Agder tingrett i november.

Sammen med sin mor saksøkte søstrene Lillesand ungdomsskole for å ikke ha gitt dem et trygt skolemiljø.

Ulltveit-Moe mener dommen er omfattende, grundig og gir et godt innblikk i de faktiske omstendighetene.

– De krav som med rimelighet kunne stilles til at skolen skulle forhindre mobbing, rasistiske krenkelser og sikre et godt og trygt skolemiljø er tilfredsstilt og kommunens ansatte har ikke opptrådt uaktsomt, sier hun.

Kommunedirektør i Lillesand Guri Ulltveit-Moe sier søstrene har blitt utsatt for forhold de ikke burde vært utsatt for. – Det er jeg lei meg for, sier hun. Foto: Leif Dalen / NRK

Sliter med mareritt og flashbacks

I retten før jul fortalte advokatfullmektig Amina Riaz om tre søstre som fortsatt sliter. Riaz representerer de to yngste søstrene.

De tre søstrene har diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og sliter med mareritt etter mobbingen og rasismen, har Riaz tidligere opplyst om.

NRK har ikke lyktes med å få en kommentar fra Riaz om dommen.

Advokatfullmektig Nargis Shah representerer moren og den eldste av søstrene. Hun sier til NRK at klienten er svært skuffet over dommen og at de vurderer å anke.

– Vi skal ha en nærmere samtale om det så fort jeg er tilbake fra ferie, sier Shah.

Enstemmig dom

Retten mener Lillesand kommune ikke er erstatningsansvarlige overfor søstrene og deres mor.

Kommunen har fått fullt medhold og dommen er enstemmig.

«Oppsummert finner retten at det ikke foreligger noen svikt hos skolens ansatte i arbeidet med (en av jentenes navn) psykososiale miljø på skolen» står det i den 69 sider lange dommen.

Den samme konklusjonen gjelder for de to andre søstrene.

Jentenes mamma Nicole under rettssaken i november med advokatfullmektig Amina Riaz (bak) og advokatfullmektig Nargis Shah som representerer familien. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Våren 2021 slo Statsforvalteren i Agder fast at Lillesand ungdomsskole ikke har gjort nok for å sikre døtrene et trygt skolemiljø.

I dommen skriver tingrettsdommer Elin Moseidjord følgende om statsforvalterens vedtak fra 2021:

«.. Statsforvalteren vurderer faktum ut fra forholdene på vedtakstidspunktet.. Retten på sin side må vurdere skolens plikt til å handle ut fra den informasjonen skolen hadde fortløpende fra 2019 til hendelsen den 07.01.2021».

Hendelsen det her vises til er en episode hvor to av søstrene ble truet av flere gutter på bussen. Én skal også ha vist fram en kniv.

I dommen står det at «..rettens avgjørelse fattes etter omfattende og muntlig bevisførsel med full kontradiksjon og skiller seg fra Statsforvalterens saksbehandling».

Fikk trusler fra hele landet

Det var jentenes storesøster Presilya som satte søkelyset på saken for to år siden.

Hun postet da et innlegg på Facebook hvor hun fortalte om rasisme og mobbing av to av søstrene på Lillesand ungdomsskole.

NRK og flere andre medier omtalte saken, som førte til at ungdommer i Lillesand mottok trusler fra hele landet.

Kommunedirektør Ulltveit-Moe sier mobbing og rasisme er et alvorlig tema som de kontinuerlig jobber med å forhindre.

– I etterkant av denne saken er Lillesand ungdomsskole blant annet blitt en Dembra-skole. Det vil si at skolen jobber med å forebygge fordommer og rasisme.

Retten mener søstrenes mor må betale 30.000 kroner i saksomkostninger til Lillesand kommune.

Øvrige saksomkostnader fritas saksøker for.

Dommen er ennå ikke rettskraftig.