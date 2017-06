«Lurelegen» dømt til fengsel

Kvinnen er tirsdag dømt til to år og seks måneders fengsel i Aust-Agder tingrett. Under rettssaken erkjente hun straffskyld for samtlige 22 tiltalepunkter, blant annet grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.

– Svært kynisk

I dommen står det at det er skjerpende for straffen at «tiltalte på en svært kynisk måte har utnyttet alvorlig syke mennesker til å utbetale penger mot falske løfter om behandling».

Hun ble imidlertid frifunnet for forsøk på grovt bedrageri av en BMW til 1,2 millioner kroner.

Aktor Håvard Ryengen (t.v.) sammen med kvinnens forsvarer Ole Joakim Devold. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Straffen er tre måneder kortere enn aktors påstand.

– Her har tiltalte blitt dømt for så godt som alle de vesentlige forhold. Straffen er ikke langt unna det påtalemyndigheten la ned som påstand, sier politiadvokat Håvard Ryengen.

– Både når det gjelder skyldspørsmål og straff har påtalemyndigheten blitt hørt, mener han.

Påtalemyndigheten skal nå bruke tid på å vurdere om man skal anke eller la dommen stå.

Sa hun var nevrokirurg

Kvinnen er dømt for forhold som skjedde i perioden mellom november 2015 og fram til oktober 2016. Bedrageriet skjedde ved at kvinnen utga seg for å være en annen. Blant annet fortalte kvinnen ofrene at hun var både gynekolog nevrokirurg ved Sørlandet sykehus.

Iført legeuniform utga kvinnen seg for å være hjernekirurg. Foto: Privat

Et av de groveste tiltalepunktene gikk ut på at kvinnen lurte til seg et stort pengebeløp av en kvinne med MS mot løfter om stamcellebehandling i USA. Gjennom omfattende korrespondanse i sosiale medier ga arendalitten uttrykk for at hun hadde organisert en reise hvor pasienten skulle få behandling ved et universitetssykehus.

Fjernet spiral

Ved et annet tilfelle tilbød hun seg å fjerne en spiral fra underlivet til en kvinne. Inngrepet skal ha skjedd ved hjelp av verktøy og deler som ble kjøpt på Biltema.

Retten finner henne gjennom dette skyldig i å ha skaffet seg seksuell omgang ved hjelp av tillitsforhold.

«Etter rettens oppfatning er det åpenbart at den seksuelle omgang som tiltalte skaffet seg var forankret i de opplysninger hun over tid uriktig ga til fornærmede om sin profesjon og sine kunnskaper knyttet til å foreta det nevnte inngrepet. Retten finner det videre godtgjort at tiltalte på handlingstiden var klar over at dette var grunnen til at hun ble vist den tillit av fornærmede som det innebar å fjerne spiralen fra hennes underliv», står det i dommen.

34-åringen la også inn et bud på en villa i Vestfold som var prissatt til 20 millioner kroner uten å være i stand til å kjøpe eiendommen.

Hun har også truet sin eks-kjæreste med at folk «Tveita-gjengen» fra Oslo var klare til å ta ham dersom han ikke betalte henne penger.

– Ville hjelpe

Mens kvinnen under rettssaken ikke kunne gi noe godt svar på hvorfor hun valgte å bedra alle menneskene, antydet hun at hun gjorde det for å hjelpe.

Retten vektlegger i dommen allmennpreventive hensyn og trekker fram at kvinnen gjennom bedragerier har påført folk tap på over 2,3 millioner.

«I tillegg må vektlegges i skjerpende retning den måte flere av bedrageriene er blitt utført på ved at tiltalte på en svært kynisk måte har utnyttet alvorlig syke mennesker til å utbetale seg penger mot falske løfter om behandling», heter det videre.

Kvinnen er frikjent på ett av bedrageripunktene i tiltalen, men kjent skyldig i resten. Ifølge dommen må hun dekke tap for en rekke personer, med 337.000 kroner som det største enkeltbeløpet.

Håvard Ryengen sier det var en uvanlig omfattende bedragerisak. Foto: KNUT KNUDSEN EIGELAND

Kvinnen har sittet varetektsfengslet siden oktober i fjor på grunn av høy fare for gjentakelse. Tobarnsmoren er domfelt to ganger tidligere for lignende forhold.

Uvanlig stort omfang

NRK har foreløpig ikke fått noen kommentar fra kvinnens forsvarer Ole Joakim Devold. Og det er ikke kjent om kvinnen vil anke dommen. Ankefristen er én måned.

Politiadvokat Ryengen sier til NRK at ham ikke har vært borti tilsvarende bedragerisaker med så stort omfang.

– Bedragerisaker kommer og går, og jeg vet ikke om sakene har utviklet seg i negativ retning eller ikke, sier han.