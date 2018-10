Styremedlemmer vraket som delegater foran ferske KrF-medlemmer: – Dette blir helt feil

– Man kan altså sitte i lokallagsstyret hele året, og da bør man også bli sendt til fylkesårsmøtet. Der bør man ikke sende ukjente KrF-ere, det blir som et kupp, sier styremedlem i Kristiansand KrF, Celina Hagen.

Hareide-forkjemperen legger ikke skjul på at hun er svært skuffa over å ikke være valgt inn som delegat til det viktige fylkesårsmøtet i Agder. Her skal det velges delegater til KrFs viktige landsmøte, der regjeringsvalg blir avgjort.

I kveld ble resultatet av gårsdagens avstemning på lokallagets årsmøte klar. Ingen av de 22 som har fått flest stemmer, støtter Hareides veivalg. Et stort flertall vil inn i dagens regjering, et mindretall vil forbli der de er.

Knut Arild Hareide fikk ingen av sine støttespiller på lista over delegater som sendes til fylkesårsmøtet i Agder KrF. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg er skuffa over at det er denne måten man turer frem på. Man burde være ryddig i en så krevende prosess, sier Hagen.

Nå må den mangeårige politikeren se seg vraket til fordel for blodferske medlemmer som vil til høyre. Blant annet tidligere Start-direktør, Even Øgrey Brandsdal.

– Sånn er politikken

– Hvis ikke dette er demokratisk, så er ingenting demokratisk. Her lot vi nye medlemmer fra begge leire få stemme og stå på lista, sier leder av lokallaget, Viggo Lütcherath.

Det folkerike årsmøtet hadde 40 medlemmer på lista, som hadde representanter fra begge sider. Hvert medlem valgte så 22 navn, og de med flest stemmer blir delegater.

Leder av lokallaget, Viggo Lütcherath mener Hagens kritikk er et utslag av at hun er misfornøyd med resultatet. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han mener utfallet gjenspeiler hva medlemmene faktisk mener:

– At KrF ikke er et sosialistisk parti.

Lütcherath forstår frustrasjonen over å ha blitt vraket til fordel for helt nye medlemmer – som attpåtil mener det motsatte:

– Men sånn er politikken. Jeg ser ingen grunn til å komme med påstander om at dette ikke er demokratisk. Dette er et utslag av at man er misfornøyd med resultatet.

Advarer andre lokallag

– Hva tror du dette gjør med partiet, dere skal jo samarbeide videre?

– Vi må se tilbake på at vi hadde et årsmøte uten usaklige innlegg. Da bør man akseptere årsmøtets beslutning. jeg håper vi kan gå sammen videre.

Hagen legger ingenting imellom:

– Jeg håper ikke vi ser dette i andre lokallag. Det er ingen god fremgangsmåte. Det er sterke meninger på begge sider, og da bør man speile medlemmene så godt man kan.