Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • Næringsliv og ordførere fra Agder og Rogaland er i Oslo for å protestere mot prisforskjellene på strøm.

• De møter politikere og olje- og energiministeren på Stortinget for å kreve endring i strømprisene.

• Strømsone NO2, som består av Sørlandet og Sørvestlandet, har hatt langt høyere strømpriser enn resten av landet det siste halvåret.

• De høye strømprisene har ført til konkurransevridning, konkurser og tapte arbeidsplasser.

De høye strømprisene har ført til konkurransevridning, konkurser og tapte arbeidsplasser.

• Delegasjonen vil komme med konkrete forslag til å jevne ut prisforskjellene, blant annet at flaskehalsinntektene skal forbli i den regionen de skapes i.

– Her må noe gjøres, og det må gjøres «i forgårs» for å få dette til!

Det sier ordføreren i Flekkefjord, Torbjørn Klungland, som er på Stortinget for å protestere mot høye strømpriser i Sør-Norge.

– Det gir ingen mening at når du sitter omtrent oppå turbinen så skal du eksportere for prissmitte inn i landet, sier han om den «vanvittige urettferdigheten».

– Enorme konsekvenser

Sammen med ordførere, fylkesordførere og næringsliv fra Haugesund til Grenland, det såkalte «NO2»-området, har han tatt turen til hovedstaden i håp om å få ned prisforskjellene på strøm i Norge.

– Vi reiser inn med cirka 70 politikere og næringsledere for å si til politikerne at «nok er nok, vi kan ikke ha så enorme prisforskjeller».

Det sier Trond Martin Backer. Han er administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

– Det har enorme konsekvenser for næringslivet. Vi har konkurransevridning, konkurser og tapte arbeidsplasser.

Trond Backer i Næringsforeningen i Kristiansand (t.h) sammen med ordfører i Lindesnes Alf Erik Andersen (Frp) i kjelleren på Stortinget. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Krever endring

I løpet av dagen skal de møte representanter fra Stortinget og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Delegasjonen skal blant annet levere en underskriftskampanje med 1500 underskrifter.

Den krever at noe må skje med strømprisene i NO2, som de beskriver at «kveler næringslivet».

Hva mener du om at strømprisene varierer så mye etter hvor du bor i landet? Si din mening lenger ned i saken.

Månedlige snittpriser på strøm de siste seks månedene: NO2 - prisområdet for Agder og Rogaland har hatt betydelig høyere spotpriser på strøm enn resten av landet mellom mai og september. I oktober gjorde strømprisene et hopp i prisområdene på Øst- og Vestlandet, men fortsatt ligger NO2 høyest i landet. Slik fordeler snittprisen seg i de ulike strømsonene. Høyeste priser øverst: Oktober 2023: NO2 (Sørlandet og Sørvestlandet): 0,50 NOK/kWh NO1 (Østlandet): 0,43 NOK/kWh NO5 (Midtre del av Vestlandet): 0,43 NOK/kWh NO3 (Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge): 0,16 NOK/kWh NO4 (Nord-Norge): 0,16 NOK/kWh September 2023: NO2 (Sørlandet og Sørvestlandet): 0,58 NOK/kWh NO3 (Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge): 0,10 NOK/kWh NO4 (Nord-Norge): 0,10 NOK/kWh NO1 (Østlandet): 0,01 NOK/kWh NO5 (Midtre del av Vestlandet): 0,01 NOK/kWh August 2023: NO2 (Sørlandet og Sørvestlandet): 0,73 NOK/kWh NO1 (Østlandet): 0,20 NOK/kWh NO3 (Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge): 0,20 NOK/kWh NO5 (Midtre del av Vestlandet): 0,20 NOK/kWh NO4 (Nord-Norge): 0,19 NOK/kWh Juli 2023: NO2 (Sørlandet og Sørvestlandet): 0,69 NOK/kWh NO1 (Østlandet): 0,37 NOK/kWh NO5 (Midtre del av Vestlandet): 0,37 NOK/kWh NO3 (Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge): 0,29 NOK/kWh NO4 (Nord-Norge): 0,22 NOK/kWh Juni 2023: NO2 (Sørlandet og Sørvestlandet): 0,96 NOK/kWh NO1 (Østlandet): 0,73 NOK/kWh NO5 (Midtre del av Vestlandet): 0,73 NOK/kWh NO3 (Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge): 0,23 NOK/kWh NO4 (Nord-Norge): 0,22 NOK/kWh Mai 2023: NO2 (Sørlandet og Sørvestlandet): 0,81 NOK/kWh NO1 (Østlandet): 0,79 NOK/kWh NO5 (Midtre del av Vestlandet): 0,79 NOK/kWh NO3 (Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge): 0,32 NOK/kWh NO4 (Nord-Norge): 0,22 NOK/kWh​ Kilde: NordPool

Frykter forverring

Det siste halvåret har strømsone NO2, som består av Sørlandet og Sørvestlandet, hatt langt høyere strømpriser enn resten av landet.

– På enkeltdager har det vært ekstreme utslag på flere tusen prosent.

Det skriver Næringsforeningen i Kristiansandsregionen i en pressemelding.

– For å ta en lengre periode, som for eksempel uke 25–35 i år, var prisforskjellen mellom NO2 og NO5 hele 48 prosent, står det videre.

Og det verste av alt: Det er grunn til å frykte en forverring, ifølge næringsforeningen.

– Næringslivet kan ikke leve med at dagens strømsystem der regionen som produserer mest strøm har de høyeste prisene.

Strømpris i dag Strømpriser for Bergen Kristiansand Oslo Stavanger Tromsø Trondheim Noen dager får man strømstøtte, og i de tilfellene vil prisen du betaler faktisk være mindre enn det vi viser i grafen. Les mer om strømavgiftene og når du får strømstøtte her. Inkludert avgifter 0,5 kr 1 kr 1,5 kr 2 kr 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 1,82 kr Billigst kl. 02 1,43 kr Dyrest kl. 17 2,05 kr

Ikke økonomi til å drive butikk

– Det som er forferdelig er at det etter hvert ikke er noe økonomi å drive butikk lenger. Vi har ikke tatt ut overskudd på tre år, sier Jan Albert Birkeland.

Han eier Nærbutikken Høllen i Søgne.

Han forteller at de dyre strømprisene «spiser opp alt» av overskudd.

Fortsetter det sånn, kan han ikke fortsette å drive butikken.

– Strømprisene må ned til et levelig nivå hvis vi skal fortsette å ha disse små butikkene rundt forbi, sier Birkeland.

Slakter Jens Eide fra Lillesand har flere ganger tidligere protestert mot de høye strømprisene.

Han mener strømprisene burde være like i hele Norge, og kaller dagens energipolitikk for blodig urettferdig.

– Vi straffes fordi vi ligger på det stedet i landet som er nærmest utløp for kablene, og av den grunn skal vi betale høyest pris. Det er urettferdig. Det burde være likt for alle.

Kommer med konkrete forslag

Det er næringsforeningene i Stavanger og Kristiansandsregionen som står bak turen til Oslo og Stortinget.

I møtene vil delegasjonen komme med konkrete forslag til å jevne ut prisforskjellene.

Et av forslagene er at de såkalte flaskehalsinntektene, som oppstår når strøm selges fra ett prisområde til et annet og ut av landet, skal forbli i den regionen de skapes i.

Ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander, sier at dagens demonstrasjon på Stortinget er et opprør. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Flaskehalsinntektene fordeles flatt utover landet. Vi krever at de går til de områdene som har høyere strømpris for å utjevne strømprisene mellom de ulike prissonene. Det er et enkelt tiltak og er hovedbudskapet vårt.

Det sier ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander (H).

