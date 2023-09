– Jeg har lenge sagt at dette kom til å bli et stort problem for Sørlandet. Det skal ikke være en bedriftsleders jobb å følge strømprisene med lupe, så her må politikerne på banen.

Det forteller stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp).

Prisene og renta stiger. Men i tillegg er strømprisen en større verkebyll for sørlendingene enn i andre deler av landet.

Lørdag er strømprisen i regionen femti ganger høyere enn på Østlandet.

Nå har Nilsen sendt et åpent spørsmål til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– I første omgang har jeg spurt ministeren om regjeringen vil kompensere Sørlandet for de store ulempene vi får mens staten og regjeringen håver inn på krafteksporten, og om regjeringen i det hele tatt jobber med å få prisene ned i sør.

I spørsmålet viser han til at strømområde NO2 har betydelig høyere strømpriser enn resten av landet.

Denne første lørdagen i september er prisen for dette området ventet å være på 84 øre/kWh, ifølge Europower.

På Østlandet og i Sogn og Fjordane ventes prisen å bli 1,7 øre/kWh den samme dagen.

Denne store prisforskjellen mener stortingspolitikeren er en ulempe for næringslivet.

Ifølge Statnett vil et værbasert kraftsystem som vi har i Norge gjøre at kraftsituasjonen vil variere mellom de ulike regionene, og det er ikke tilstrekkelig kapasitet i strømnettet til å utjevne disse forskjellene i alle situasjoner.

Derfor er nettet delt i fem prisområder.

Store forskjeller

Næringspolitisk leder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Roar Osmundsen, mener prisforskjellen er verre en prisen i seg selv.

– Skal du selge en vare i hele Norge, stiller du med mye dårligere kort.

Næringsforeningene i Kristiansand- og Stavangerregionen har nå sammen startet en kampanje i sosiale medier hvor de krever at regjeringen tar ansvar for å jevne ut prisforskjellene.

Næringsforeningen i Kristiansand og Stavanger har startet en kampanje hvor de krever at regjeringen gjør grep for å minske prisforskjeller på strøm i Norge. Foto: Næringsforeningen / Skjermdump

– Enten du selger en pizza i Kristiansand eller i Bodø skal den koste det samme. Men forskjellen i strømprisen gjør jo kanskje at hele overskuddet ditt blir spist opp.

Osmundsen er bekymret for hvordan dette vil påvirke små- og mellomstore bedrifter.

– Det føler vi går litt for mye under radaren sentralt.

Han sier en langsiktig løsning er å bygge flere strømkabler, men påpeker at det ikke er gjort over natten.

– Spørsmålet er jo om man kan få til politiske løsninger frem til man har klart å bygge flere strømkabler. Over 80 prosent av våre medlemmer ønsker at Norge blir én strømsone.

– Ingen av fordelene

Marius Arion Nilsen (Frp) sier nærheten til utenlandskablene og høy krafteksport fra landsdelen, gjør at prisene i resten av Europa påvirker Sørlandet mest.

– Vi får absolutt alle ulempene, ingen av fordelene, og det kan vi ikke akseptere.

Næringsliv og husholdninger i sør må dekke den aller største regningen for at vi eksporterer og importerer strøm gjennom utenlandskabler, forteller Nilsen.

– Når man ser at man kan få vedvarende høyere strømpriser i vår region i uoverskuelig fremtid, skaper man usikkerhet og utfordringer for både befolkningen og næringslivet.

Flaskehalsene er problemet

Nilsen i Frp har spurt næringsministeren om regjeringen vil kompensere Sørlandet.

Nærings- og fiskeridepartementet ber NRK henvende seg til Olje- og energidepartementet, siden det er ansvarlig for den helhetlige energipolitikken.

– Jeg forstår at det føles urettferdig. Vi jobber hver dag med å få ned strømprisene og få på plass mer kraft og mer nett, skriver olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Flere bedrifter på Sørlandet opplever strømpolitikken som urettferdig, og ønsker like strømpriser for hele Norge. Hva vil regjeringen gjøre med det?

– Vi har satt ned et utvalg som ser på ulike modeller for hvordan strømprisen dannes. Vi vil følge opp utvalgets rapport så snart den foreligger, sier Aasland.

Han mener at et nytt prisområde ikke vil løse problemet

– Det er flaskehalsene inn til de ulike prisområdene som utgjør den store forskjellen. Derfor vil det dessverre ikke føre noe med seg å etablere et nytt prisområde rundt utenlandskablene, men vi trenger å få vekk flaskehalsene.

Han peker på flere grunner til at strømprisene er høyere i NO2. Blant annet værforholdene den siste tiden, kombinert med høy magasinfylling.

Regjeringen har også innført tiltak for å avhjelpe situasjonen, skriver Aasland videre.

– Vi har innført et helt nytt system med fastprisavtaler som innebærer at bedrifter nå kan sikre seg for rundt 70 øre per kWt. I tillegg fikk vi på plass energitilskuddsordningen på 3 milliarder kroner som hjalp tusenvis av bedrifter med strømregningen.

Tror på mer like priser i vinter

Kraftanalytiker i Volt Power Analytics Olav Botnen, forklarer prisforskjellene i det siste med ekstremværet «Hans».

– Det har blitt velfylte vannmagasiner både på Øst- og Vestlandet, men ikke på Sørlandet. For på Sørlandet er det så store magasiner at det skal mange ganger «Hans» til for å fylle de opp.

Botnen mener også at prisforskjellene har sammenheng med både utenlandskablene og mangel på utbygging av strømnettet.

– Hvis Statnett i tide hadde rukket å utbedre nettet fra Sørlandet og nordover, hadde de på Sørlandet hatt noen øre billigere strøm, mens resten av Norge hadde hatt mye dyrere strøm.

Botnen tror imidlertid at strømprisene mellom Øst-, Vest- og Sørlandet vil bli mer like i løpet av vinteren.

– Kan vi få en motsatt situasjon. Altså at vi får billigere strøm på Sørlandet enn for eksempel i Oslo?

– Ja, det kan skje hvis det blir tørt på Øst- og Vestlandet samtidig som det blir en del nedbør på Sørlandet, sier Botnen.