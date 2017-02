Stort sett farbar fjellis i vinterferien

Det opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding. På Østlandet gjør snøen det vanskelig å gå på skøyter på de fleste fjellvannene, bortsett fra langs kysten. Der er det imidlertid usikker is, og det gjelder også store vann som ligger under 200 meter over havet.

– På Vestlandet må man opp i 300–400 meter over havet før mange små vann er farbare. De største og dypeste har ennå isfrie partier, også i fjellet, sier Anund Kvambekk i NVE.

I Agder og Telemark har kaldt vær den siste uken ført til ny is i lavlandet, og det samme gjelder mange vann på Nordvestlandet. På vestlandskysten er det fine skøyteforhold, men isen er imidlertid noe tynn og utsatt for potensielt mildvær og regn.

Det ventes mildvær og regn fra Rogaland til Trøndelag den første vinterferieuka. Under 400–700 meter over havet vil isen svekkes, men den kan styrkes igjen ettersom det ser ut til at temperaturen faller i hele landet mot slutten av uka.

Helt nord i landet, særlig i Troms og Finnmark, er det kaldt og stort sett farbar is. NVE minner samtidig om at man bør være varsom, særlig der vann strømmer under isen.