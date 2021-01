Stod i fare for å måtte kaste litervis med øl: – Vi har vært heldige

– Endelig! Det er veldig gøy. Folk savner alkohol og vi savner gjester, sier Christina Sangesland ved restauranten «Hos Naboen» i Kristiansand.

Siden nyttår har nasjonale regler ført til skjenkestopp over hele landet.

Men tirsdag ettermiddag kom beskjeden om at flere av landets spisesteder igjen kan servere spisende gjester alkohol til maten.

Det til tross for at helseminister Bent Høie mener avgjørelsen kommer for tidlig.

– På tide

Det opp til hver enkelt kommune å avgjøre om kranene skal åpnes fredag. I Kristiansand er svaret ja.

For «Hos Naboen» betyr det redningen for litervis med øl som stod i fare for å måtte kastes.

– Det er ikke veldig lenge ølen kan holdes på tankene. Så vi er heldige, sier Sangesland til NRK.

Hos Naboen gleder seg til å kunne servere gjestene alkohol til maten. Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Hun tror beskjeden kommer kjærkomment også på gjestene.

– Det er annerledes med bare cola. Jeg tror at folk savner å kunne ta seg et glass vin til biffen. Folk er klare for dette.

Også i Bodø jubles det for skjenketillatelse​​​.

– Dette er veldig gode nyheter, sier eier av restauranten Champagneria, Craig Alibone.

Han forteller at januar i utgangspunkt er en tøff måned.

– Det har vært en veldig vanskelig tid. Dette gir oss en sjanse til å komme oss opp på føttene.

Craig Alibone i Bodø er glad for at kommunene gis større selvbestemmelsesrett over koronatiltak. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Gleder seg til fotballkamp og øl

På utestedet «Harveys» i Kristiansand sitter vennene Kenneth Larsen og Dag Pedersen og ser på fotball.

De gleder seg til å kunne ta seg en øl til maten neste gang de skal se kamp.

Kenneth Larsen og Dag Pedersen understreker at de er opptatt av å holde avstand når de besøker restauranter og utesteder. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

– Jeg synes det er bra at Stortinget overkjører regjeringen på dette. At mindre kommuner uten smitte må ha samme regler som Oslo og Bergen henger ikke på greip, sier Larsen, og legger til:

– Det ville blitt et konkursras i byen hvis skjenkeforbudet hadde fortsatt.

Han frykter ikke en smitteoppblomstring.

– Jeg tror utestedene har lært masse om det som har skjedd. Jeg er ikke redd for en ny smitte-boom, sier Larsen.

Også «Hos Naboen»-gjest Jan Ole Tronstad mener nyheten er positiv.

– Men jeg synes det er greit å begrense alkoholen til mat foreløpig. Jeg tror ikke det er bra å gi på for fullt nå, sier Tronstad.

«Hos Naboen»-gjest Jan Ole Tronstad. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

Har tapt litervis med øl

Ved utestedet «Bakgården» i Kristiansand bekrefter daglig leder Rune Kaarbø at den siste tiden har vært hard.

Han anslår at mellom 100 og 200 liter øl kan ha gått tapt siden de stengte dørene for noen uker siden.

Dersom man legger til grunn at en liter øl selges for 200 kroner, betyr det øl for opp mot 40.000 kroner.

Utestedet Bakgården har tapt litervis med øl under nedstengingen. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Alle utestedets ansatte er permittert. Kaarbø er heller ikke sikker på om de vil returnere til jobb på fredag.

For alkoholserveringen kan kun skje i sammenheng med matservering.

– Hvis kriteriet er at kjøkkenet da også må holde åpent til midnatt, må vi ta en vurdering på om vi i det hele tatt kan åpne, sier Kaarbø til NRK.

Han sier han skal avklare dette med kommunen onsdag.