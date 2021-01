Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er veldig gode nyheter!

Det sier Craig Alibone, eier av sitt Champagneria i Torvgata, i Bodø.

Siden nyttår har nasjonale regler ført til skjenkestopp over hele landet.

Stortinget ville at kommunene selv skulle få bestemme, og i kveld melder helse- og omsorgsminister Bent Høie at regjeringen følger opp stortingsvedtaket.

Altså: Oppheve det nasjonale skjenkeforbudet.

Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering. Alibone forteller at januar i utgangspunkt er en tøff måned.

– Det har vært en veldig vanskelig tid. Dette gir oss en sjanse til å komme oss opp på føttene, sier han til NRK.

Positiv utvikling

Bodø kommune har tidligere krevd unntak for nasjonale tiltak, grunnet lave smittetall.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen mener dette er en god nyhet.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– At kommunene får større innflytelse over egne smitteverntiltak, og kan avpasse det etter hvordan situasjonen til enhver tid er, er et skritt i riktig retning.

– Jeg har ikke sett behov for at vi her i kommunen skulle ha så strenge tiltak overfor utelivet her. Så dette er et riktig skritt i retning normalisering.

Hagen sier utviklinga i fylkeshovedstaden i Nordland er positiv.

– Det har vært noen små oppblussinger av smitte som har vært håndtert ganske kontant. Det er for tiden ingen kjent smitte i byen. Vi har god oversikt og kontroll.

Fornøyd

Hagen mener det over noen måneder har vært en utvikling der regjeringen har utøvd mer og mer detaljert styring overfor kommunene.

Rådmann Rolf Kåre Jensen. Foto: Oliver Rønning / NRK

– Det har gitt oss mindre myndighet over egen situasjon. Når det nå tas skritt i motsatt retning er vi tilfreds med det.

– Da åpnes ølkranene i Bodø fra fredag?

– I prinsippet så har ikke vi noe motforestilling.

Rådmann Rolf Kåre Jensen sier det blir et møte i morgen tidlig.

– Men alt tyder på at vi vil tillate skjenking fra fredag.

Uenig med opposisjonen

Det vil fortsatt være skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00.

Høie sier vedtaket til Stortinget vil bli iverksatt midnatt natt til fredag. Men han er uenig med opposisjonen:

– Det er for tidlig å åpne nasjonalt for skjenking. Vi er fortsatt i en usikker situasjon. Erfaring internasjonalt og er dårlig på dette området, sier Høie til NRK.