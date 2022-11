– Folk kommer litt for nær. Vi har forståelse for at folk ønsker tribuneplass, men vi må henvise til angitte steder til land. I tillegg utvider vi sikkerhetssona, sier innsatsleder Stian Pauschert i Agder-politiet.

Det skal gjennomføres to kontrollerte sprengninger av gamle flybomber fra 2. verdenskrig.

Vannsøyla skal ha vært på opp mot 50 meter i den første sprengningen.

Men etter den første spreningen måtte politiet gjøre grep da de mente skuelystne kom for nær. Sivile båter kom rett og slett for nær.

– Vi utvider sikkerhetssonen fra 300 til 600 meter for å være sikre. Vi ber også folk holde avstand, sier innsatslederen.

Minedykkere fra Sjøforsvaret sto for ødeleggingen av ammunisjonen på Studevarden øst på Flekkerøy i Kristiansand.

Både Kystvakten, luftambulanse, politi og redningsskøyte deltok i operasjonen.

Funnet ved en tilfeldighet

Funnet ble gjort i januar i år.

Da dykkere fra Søgne Dykkerklubb var ute for å jakte på spøkelsesredskaper, fant over 20 bomber på bare ni til tjue meters dyp et par hundre meter fra innseilingen til Kristiansand.

Det ble antydet at de største sannsynligvis veide rundt 1000 kilo og inneholdt over 500 kilo sprengstoff.

Funnet ble meldt til politiet, som tok kontakt med Forsvaret.

Forsvaret bekreftet da at de ikke kjente til funnet fra før.

Deres teori er at bombene ble tatt med fra et lager på land og dumpet i sjøen etter krigen.

– Det skulle gjerne skje på det dypeste stedet, men de som fikk oppdraget valgte å gjøre det så snart de var ute av syne, har orlogskaptein ved Forsvarets operative hovedkvarter Wiggo Korsvik tidligere sagt til NRK.

Litt lenger øst ligger et dumpingområde, som er 200 meter dypt.

Korsvik har også tidligere sagt at bombene kan påvirke økosystemet, fordi stålet gradvis vil ruste bort og giftige stoffer fra ammunisjonen renne ut i sjøen.