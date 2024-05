Sørlandsbanen holdes stengt mellom Kristiansand og Gjerstad

Det må regnes med forsinkelser i togtrafikken på Sørlandsbanen i dag. Det sier pressevakt i togselskapet Go-Ahead Ole Andreas Skårland.

Det er store skader på toglinjen ved Vegårshei etter at et godstog sporet av mandag kveld. Det vil ta tid å rette opp i skadene, ifølge Bane Nor.

Det er satt opp buss for tog mellom Kristiansand og Gjerstad resten av dagen.

Bane Nor kommer med ny oppdatering om strekningen klokken 12.00.