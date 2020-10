Snartemo-drapet for retten: Krever full frifinnelse

– Det blir en omfattende bevisførsel, som kan sammenlignes med et puslespill, sier aktor Hellek Rue.

Det er satt av tre og ei halv uke i Lister tingrett til saken som i fjor sommer rammet den lille bygda Snartemo i Hægebostad kommune.

Etter fire måneders intens jakt på en gjerningsperson, ble en 22 år gammel lokal mann pågrepet og siktet.

Men han nekter skyld.

Tiltaltes forsvarer, Berit Therese Knudsen, sier han ser frem til å få saken behandlet og avklart.

– Han erkjenner ikke straffskyld, og vi vil derfor gå for full frifinnelse.

Venninna hardt skadet

Daisy May Tran ble funnet påkjørt og drept tidlig om morgenen 2. juni 2019. På den avsidesliggende grusveien lå hennes venninne ved siden av henne, hardt skadet.

I ukene og månedene som fulgte, ba politiet innstendig om at gjerningspersonen måtte melde seg.

Kvinnene ble funnet ved siden av en ATV, og det ble først meldt som ei ulykke. Etter nærmere undersøkelser, fant politiet ut at kvinnene var påkjørt. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Venner og familie av Tran gjorde det samme.

Mandag 2. november starter saken mot 22-åringen. Strafferammen er inntil seks års fengsel.

Fest i nabohytta

De to kvinnene var en del av et techno-mijø i Stavanger, og hadde kommet med en vennegjeng til lille Snartemo for å rigge til en festival kommende helg.

Denne kvelden var det fest på den alternative gården Viking Village.

Gården Viking Village blir brukt til alternative festivaler. Tran og vennene rigget til en såkalt Bivrost-festival. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Men det var også fest på ei hytte lenger opp i veien, kan politiet nå fortelle.

Mannen som står tiltalt, ble tidlig innkalt som vitne fordi han skulle ha vært på hyttefesten.

Men det han fortalte i vitneavhøret, stemte dårlig med de andre opplysningene i saken.

Politiet fattet mistanke om at han kunne være sjåføren de var på jakt etter.

– Derfor ble bilen hans tatt i beslag etter avhøret, forteller Rue.

Det skulle likevel gå lang tid før han ble sikta. Stadig oppfordra politiet gjennom media at gjerningspersonen måtte melde seg.

Ved en dom, ville straferabatten kunne blitt på 20-30 prosent ved en tilståelse, ifølge aktor.

Den lille bygda levde i flere måneder med usikkerheten knytta til at det ikke var pågrepet noen gjerningsperson. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Prøvde å stikke da han skulle pågripes

Noen måneder senere mente politiet de hadde beviser nok til å sikte 22-åringen for uaktsomt drap.

– Det var mobilsporene som var viktigst, sier Rue.

Mannen er tiltalt både for å kjørt på og drept Tran, og for å ha hardt skadet hennes venninne.

Han er tiltalt for å ha kjørt med promille, og for å ha stukket fra stedet uten å hjelpe.

Politiadvokat Hellek Rue er aktor i saken som starter 2. november. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Da politiet gikk til aksjon for å pågripe han klokka seks om morgenen 9. oktober 2019, skal han ha forsøkt han å stikke av i bilen han kjørte.

– Han er også tiltalt for å forsøke å stikke fra politiet, sier Rue.

Forsvarer vil ikke kommentere om han erkjenner dette.

Avdødes familie i retten

Daisy May Trans familie kommer fra Frankrike for å delta i rettssaken.

Etter at 28-åringen ble funnet død, ba hennes mor innstendig i et brev til media om at gjerningspersonen måtte melde seg.

– Familien skal vitne, og fortelle hva slags person Tran var, sier Rue.

Ifølge obduksjonsrapporten, døde hun på stedet.

Vennene til Daisy May Tran lagde et minnested for henne i veikanten der hun ble funnet. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Det er ikke noe som tilsier at hun kunne overlevd.

– Mener dere kvinnene er flyttet på etter påkjørselen?

– Jeg ønsker ikke å svare på det.

Venner på begge sider skal vitne

Det er oppført over 30 vitner fra påtalemyndigheten.

Familie og venner av både tiltalte og avdøde.

En kamerat fant Tran og venninna rundt 5.30 søndag morgen. De ble trolig påkjørt to timer tidligere. Han skal vitne i retten.

Det skal også flere andre av Trans venner som var på gården den kvelden.

Christian Øie var en av hennes nærmeste:

– Jeg føler stor lettelse over at saken nå kommer opp. Det har vært en lang og tung prosess siden ulykken, men jeg er glad for vi nå nærmer oss en avslutning.

Han ser frem til å vitne:

– Personlig så gleder meg til å vitne og bli ferdig med det, men det blir ikke enkelt.

Tre av deltakerne på hyttefesten der tiltalte var, skal vitne. Også folk som var sammen med han tidligere på kvelden.

– Jeg vil ikke kommentere om han erkjenner å ha vært på festen, sier forsvarer Berit Therese Knudsen.

– Erkjenner han å ha vært i området?

– Ingen kommentar.

– Mener han at riktig gjerningsperson ikke er tatt?

– Det vil jeg ikke kommentere.

Forsvarer Berit Therese Knudsen vil gå for full frifinnelse av sin klient. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Bevis

Påtalemyndigheten sier det ikke er funnet DNA som knytter tiltalte til drapet. Likevel mener aktor det er betydelig bevismateriale mot 22-åringen.

Etterforskere fra Kripos skal gjøre rede for funn på kvinnenes tøy, samt analyser av kjøretøy.

En ekspert fra Statens vegvesen skal fortelle om undersøkelser av veiforholdene på åstedet. Denne skal også forklare de tekniske undersøkelsene av tiltaltes personbil.

Påtalemyndigheten har ført opp flere vitner som skal uttale seg om mobilsporene, og tiltaltes bevegelser den aktuelle natta.