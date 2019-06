– Det er jo et mysterium. Vi sitter som spørsmålstegn hele gjengen, sier Henriette Ro Løland. Hun driver bygdas nyåpna skjønnhetssalong, som er plassert vegg i vegg med den eneste daglivarebutikken.

Tolv dager har gått siden politiet søndag morgen la ut en melding om at ei kvinne var funnet død, og ei annen hardt skadet etter det som så ut til å være ei ATV-ulykke på Urestadveien i Snartemo, Hægebostad i Vest-Agder.

Henriette Ro Løland driver skjønnhetssalong i bygda. – Dødsfallet er jo et mysterium for folk. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Etterhvert mente politiet at man sto overfor det som trolig var et uaktsomt drap med et ukjent kjøretøy. En gjerningsperson hadde i så fall stukket av.

– Man blir jo redd for at det skal være noen fra bygda. Jeg tror alle merker at det er noe som er spesielt med denne saken, sier Ro Løland.

Snartemo huser bare et par hundre innbyggere i en kommune med 1600.

Alle som har oppholdt seg på veien mellom midnatt og klokka seks søndag 2. juni, har blitt bedt om å melde seg. Det jobbes kontinuerlig med listene over mobiler som er registrert på basestasjoner i området:

– Vi mener det er personer som har vært her, men som ikke har meldt seg, sier politiadvokat Hellek Rue.

På denne veien ble kvinnene funnet rundt 05.30 av en de andre dugnadsdeltakerne. Det er en blindvei, og beskrives som en vei man ikke kjører på med mindre man skal til en av eiendommene. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Det var fest i bygda denne helga, mange var beruset. Teoriene og spekulasjonene er mange.

Politiet har beslaglagt flere kjøretøy som sto parkert i området, men tror fremdeles at de ikke har kontroll på kjøretøyet som skal ha blitt brukt:

– Det kan være bil, firehjuling, sekshjuling...

Viking Village

I bygda snakkes det. Ikke bare om dødsfallet, men kanskje vel så mye om den avsidesliggende heiegården. Av og til er togstasjonen fylt opp av «tilreisende med rastafletter», forteller en til NRK.

Jentene som ble funnet var utenlandske, men bosatt i Norge. De var der og jobba dugnad i forbindelse med en forestående festival som skulle holdes på gården som kalles Viking Village. Et sted som brukes til internasjonale, alternative fester og såkalte psytrance-festivaler.

Viking Village brukes av et internasjonalt alternativt miljø. Mange i bygda har ikke visst om aktivitetene. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

En fremmed verden for ei innlandsbygd på Sørlandet.

I vidstrakte Hægebostad er det mange som ikke har visst om miljøet. På selve Snartemo, som er en utkant i kommunen, har de hørt dunkene fra trance-musikken natt og dag noen ganger.

Det er finske Patrick Kanerva som kjøpte gården for noen år siden, og har etablert Viking Village. Han forklarer det som et øko-samfunn som har et mål om å leve selvforsynt av naturen.

– Fra tid til annen, men som regel veldig sjelden, så lager vi litt større evenementer for et par hundre mennesker, der vi byr inn musikere, lyd- og lys-kunstnere og pyro-teknikk, sier han.

I slutten av juni skulle stedet fylles med folk fra inn- og utland under en såkalt Bivrost-gathering. Festivalen har sitt utspring i amerikanske «Burning Man», et bålrituale i forbindelse med sommersolverv.

– I perioder leier vi ut området til organisasjoner med lignende visjoner, for å sikre fremdrift i vårt egne prosjekt, sier Kanerva.

Han synes det er trist dersom Viking Village settes i et dårlig lys på grunn av det som har skjedd:

– Vi har gitt alt vi har av informasjon til politiet og håper at det kan være med å hjelpe etterforskningen. Vi håper alle som har vært i området og som kan ha sett noe, kontakter politiet og forteller det de vet.

Alle kjenner ikke alle

På frilufts-SFO leker barna som vanlig. Men de voksne er opptatt av dødsfallet og spekulerer i hva som kan ha skjedd.

– Senest i går googla vi saken for å se om det var noe nytt, men det var det ikke. Det begynner som ei ATV-ulykke og ender som et mulig drap, sier Rita Høyland.

Rita Høyland sier det snakkes mye om dødsfallet, og om det alternative miljøet på gården der kvinnen var på dugnad. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Hun synes det er vondt å tenke på dersom noen fra bygda har kjørt ned kvinnene, og ikke meldt seg:

– Det er spesielt vondt hvis dette er bygdefolk. Og det blir jo bare verre for den som eventuelt har kjørt på dem jo lenger tid som går.

Hun sier det også snakkes mye om det ukjente miljøet på Viking Village.

– Det er vel sånn at alt som er ukjent er skremmende. Vi sier at alle kjenner alle på bygda, men vi gjør jo ikke det, viser det seg.

Bivrost-festivalen er fjernet fra Facebook, og arrangørene sier til NRK at det er usikkert hva som skjer. Fremdeles har politiet sperret området.

Den foreløpige obduksjonsrapporten har styrket politiets teori om påkjørsel. Pårørende til den døde, har fått oppnevnt bistandsadvokat. Det samme har kvinnen som ligger skadet på sykehus.

Vennene har laget et minnested der de to ble funnet. Mose fra skogen er formet som et hjerte. En hvit stein ligger i midten.