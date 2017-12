Smugfilmet sex og la det ut på Facebook

Mannen må tirsdag svare for tiltalen i Aust-Agder tingrett. Han er tiltalt for å ha filmet en person under 18 år som hadde sex med en annen festdeltaker.

– Han erkjenner de forholdene han er tiltalt for, sier mannens forsvarer Pål Eide til NRK.

Mannen la ut bilde på en lukke Facebook-gruppe. Nå må han svare for publiseringen i Aust-Agder tingrett. Foto: Jan Haas / NTB scanpix

Mange saker

Nettstedet slettmeg.no og seniorrådgiver Hans Marius Tessem sier det blir stadig flere rettssaker der noen har filmet ulovlig og delt ulovlig bilder for film på sosiale nettsteder.

I dette tilfellet hadde mannen i 20-årene smugfilmet to som hadde sex uten at de var klar over det. Filmen ble delt på en lukket Facebook-gruppe. Det var i desember i fjor at filmen ble tatt opp.

– Vi har sett en utvikling den siste tiden at det kommer flere slike saker for retten, sier Tessem i slettmeg.no.

Nettstedet hjelper folk med råd om hvordan de kan få fjernet bilder av seg selv på internett.

Tessem frykter det blir flere slike saker framover.

Hans Marius Tessem i organisasjonen Slettmeg.no mener det blir stadig flere slike saker i retten. Foto: Jan Tore Øverstad

Lei seg

Advokat Pål Eide som representerer mannen, sier klienten hans erkjenner at dette var dumt.

– Han forteller at han har tatt opp filmen av noe som skjedde mellom noen andre festdeltakere. Han er lei seg for at det ble gjort og publisert til en gruppe på Facebook. Det skulle ikke ha vært gjort, sier advokat Eide til NRK.

Krenkende

Seniorrådgiver Tessem i slettmeg.no sier de har mange henvendelser fra folk som opplever denne type saker.

Advokat Pål Eide sier klienten erkjenner å ha delt filmen på Facebook. Foto: Rebecca Trondsen / NRK

– Mange opplever det som en krise når bilder eller film er lagt ut på internett. De mener det er ødeleggende for livene deres. Det kan gi en livslang krise fordi filmene dukker opp igjen på internett, sier Tessem til NRK.

Det er satt av én dag til rettssaken i Aust-Agder tingrett.