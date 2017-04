Facebook lover bedre innsats mot hevnporno

Denne uken opplyste Facebook at de har igangsatt en rekke tiltak for å hindre spredningen av uønskede intime bilder.

Mange opplever at forsmådde eks-kjærester sprer nakenbilder av dem på nettet, et fenomen som kalles hevnporno.

Når bildet eller videoen først er publisert, er det vanskelig å hindre at det blir spredd videre.

Bildegjenkjenning

Facebook sier de nå har utpekt spesialtrente medarbeidere som skal gjennomgå bilder som blir rapportert som hevnporno til nettsamfunnet.

I tillegg skal selskapet bruke bildegjenkjenningsverktøy for å luke bort bilder som allerede er klassifisert som hevnporno.

Teknologien minner om den selskapet bruker for å gjenkjenne overgrepsbilder av barn og terroristpropaganda.

Bakdelen med systemet er at det er avhengig av at brukerne av nettsamfunnet først rapporterer et bilde før det kan hindre videre spredning.

I et innlegg på sin Facebook-side skriver toppsjef Mark Zuckerberg at teknologien også skal tas i bruk på Instagram og Messenger.

– Hevnporno er galt og sårende. Dersom du rapporterer det til oss vil vi bruke kunstig intelligens og bildegjenkjenning for å forhindre at det spres på våre plattformer, skriver Zuckerberg.

– Etterspurt lenge

BEHOV: Hans Marius Tessem i Slettmeg.no håper tiltaket fra Facebook fungerer etter intensjonen. Foto: NorSIS

I dag kunne NRK fortelle at politiet får stadig flere anmeldelser av ungdom som sprer bilder og videoer av seksuell karakter uten samtykke på nettet.

– Bilde- og videospredning er et økende problem og vi ser at det foregår i ulike forum og på ulike arenaer på nettet, sier pressesjef i Kripos, Ida Dahl Nilssen.

Seniorrådgiver i Slettmeg.no Hans Marius Tessem sier løsningen fra Facebook er sårt tiltrengt.

– Dette er noe vi har etterspurt lenge og jeg håper det vil fungere etter intensjonen, sier Tessem til NRK.

Tessem sier de har hatt stor pågang over tid med saker knyttet til hevnporno.

– Denne teknologien har vi hatt en stund, men den har stort sett blitt brukt til å fange opp opphavsrettslige bilder. Da er det kjempebra at det nå også kan brukes til dette, sier han.

Napalm og amming

Nettsamfunnet har tidligere fått kritikk for å være for kritisk mot bilder som strider mot deres retningslinjer. Blant annet førte delingen av det historiske bildet av napalmjenta i fjor høst til at norske redaktører og til og med statsminister Erna Solberg havnet i trøbbel med Facebook.

Ammehjelpen har også opplevd å bli sensurert på grunn av bilder av nakne bryst.

Facebook har også fått kjeft for å ikke ha tatt tidlig nok tak i problematikken rundt falske nyheter.

Etter at de åpnet for at brukerne kunne sende direktevideo på nettstedet, har det også vært flere tilfeller av direktesendte overgrep, vold og selvmord på nettsamfunnet.