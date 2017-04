Slik skal de tømme havna for søppel

– Vi ønsker å bidra i miljøkampen. Vi vil være ledende på miljøstrategi og miljøarbeid, forteller Per Christian Nygård, leder i bygg- og eiendomsavdelingen i Kristiansand kommune.

Per-Christian Nygård er leder Bygg- og eiendomsavdelingen i Kristiansand kommune. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Sørlandet

Fredag viste han frem en søppelsamler i gjestehavna i Kristiansand. Den tar hånd om alt overflateavfall, og er dermed en forkjemper for mye av avfallet som havner i havet.

Kristiansand kommune har inngått et samarbeid med det Sandefjord.baserte firmaet Spilltech. Samarbeidet går ut på å teste nyvinngen og gi tilbakemeldinger på produktet, som kan brukes i videre utvikling.

Produkt for fremtiden

Dette er en av fire prototyper, som alle er produsert i Norge. Det betyr at det er store rom for utvikling. Kristiansand kommune er stolt av å bidra til utvikling, sier Nygård.

Kristiansand kommune har betalt 30 000 kroner til det Vestfold-baserte firmaet.

Nygård tror prisen vil bli noe høyere når produktet har vært gjennom ytterligere testing og utvikling. Han anslår at prisen vil bli bortimot det dobbelte da produktet skal produseres i større forhold.

– Vi betaler gjerne 30 000 kroner for å være med på dette. Et produkt som dette er en viktig del av miljøstrategien til kommunen.

Redder ikke verden

Selv om Nygård snakker positivt på vegne av egen kommune om prosjektet, påpeker han at vi ikke må ta av.

– Vi tror ikke at et produkt til 30 000 kan være med på å redde verden, sier han og fortsetter.

– Det viktige for oss er å vise at vi vil være med å bidra i miljøkampen. Vi skal gi gode tilbakemeldinger som skal være med på å utvikle et enda bedre produkt i tiden som kommer, sier han, og oppfordrer også andre kommuner til å bidra i miljøkampen.