Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Solabbor, en ferskvannsfisk fra Nord-Amerika, sprer seg i norske tjern.

Fisken ble først oppdaget i Norge i 2004 og har siden blitt spredt til flere tjern.

Det antas at fisken ble introdusert i norske vann ved at noen tømte akvariet sitt.

For å bekjempe solabbor, har det blitt søkt om å behandle fire tjern i Lier, Asker og Moss med rotenon, en kjemisk behandling som vil fjerne all fisk.

Det er bekymring for de store økologiske konsekvensene av å introdusere fremmede arter i norsk natur.

Naturvernforbundet mener vi har for lite kunnskap om de økologiske konsekvensene. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi har søkt om å få fjerne solabbor, og da må vi fjerne all fisk.

Karsten Butenschøn hos Statsforvalteren i Oslo og Viken innser at rotenonbehandling er et drastisk tiltak. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Seksjonssjef Karsten Butenschøn hos Statsforvalteren i Oslo og Viken sier at de nå har søkt Miljødirektoratet om å behandle fire tjern i Lier, Asker og Moss med rotenon.

Grunnen er at de ønsker å utrydde solabbor. Det er en ferskvannsfisk som hører hjemme i den nordøstlige delen av Nord-Amerika.

Fisken sliter i flere tusen bekker i Norge etter menneskelige utbygginger: På Hvaler har en parkeringsplass blitt en dødsfelle for sjøørret.

Tror noen har satt ut akvariefisk

I Norge ble solabbor først funnet i Einadammen i Asker i 2004. Senere har den blitt satt ut i flere dammer og tjern.

Den spres ikke mellom vann uten menneskelig hjelp.

Ole-Håkon Heier med en av mange solabborer han har fanget på stang. De fleste solabborene blir ikke stort større enn dette i Norge, Foto: Ole-Håkon Heier

– Hadde vi visst hvordan, ville noen fått en henvendelse fra politiet. Men vi antar det er noen som har tømt akvariet sitt, sier Butenschøn.

Han sier at det kan bli alvorlig for miljøet dersom man setter ut organismer som ikke hører hjemme.

– Det kan få store økologiske konsekvenser. Det er strengt forbudt å sette ut dyr i naturen uten at man har en tillatelse til det.

Det er ikke så lett å fjerne solabbor på en effektiv måte uten samtidig å fjerne all annen fisk. Løsningen blir kjemisk behandling med rotenon.

– Jeg skjønner at det virker dramatisk, og det er jo dramatisk for det tjernet som behandles. Det er veldig mange dyr som vil dø ved behandlingen. Men over tid ser man at det som skal være i tjernet kommer tilbake igjen av seg selv.

Les også Sikret sjeldent bilde: Her krangler fiskeørn og havørn

Fikk « vanvittige mengder »

Ole-Håkon Heier fra Degernes i Østfold er godt over snittet interessert i fiske. Han forteller at han titt og ofte får solabbor på kroken. Første gang han fikk solabbor var i Asker i 2006.

Ole-Håkon Heier sier han har fått mange solabbor på stang. Foto: Ole-Håkon Heier

– Jeg har også fått flere i Molbekktjernet i Moss. I fjor var jeg i Verpentjern, rett på andre siden av Oslofjorden. Der var det vanvittige mengder. De sto tett i tett langs hele land og vokta revir. Jeg var der i juni, og da kunne du bare stå og plukke dem. Så jeg hadde vel 30 stykker i løpet av en time. Jeg har vært der på isen, og da fikk vi 70.

Han sier at han også har hørt at det finnes solabbor i minst to tjern i Indre Østfold.

– Jeg skal dra og sjekke det ut. Jeg håper jo at det ikke stemmer.

Bare noen timer etterpå plinger det inn en melding med bilde fra ham:

Denne solabboren fikk Ole-Håkon Heier bare timer etter intervjuet med NRK. Foto: Ole-Håkon Heier

Les også Sten fra Trøgstad fikk gigant-kveite som ypper seg mot verdens­rekorden

– En kjempetabbe

Arnodd Håpnes er fagansvarlig for naturmangfold i Naturvernforbundet. Han sier at de ikke er prinsipielt motstandere mot å bruke rotenon.

– Men vi har for lite kunnskap om de store økologiske konsekvensene. Vi fjerner fisken vi ikke vil ha der, og så kan vi sette ut ny fisk. Men vi aner ikke konsekvensene for økosystemet og sammensetning av insektliv og bunndyr, for eksempel.

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener vi vet for lite om konsekvensene av å bruke rotenon. Foto: Naturvernforbundet

Mink, kanadagås, havnespy og hagelupin er eksempler på fremmede arter som er etablert i Norge, og som har en negativ effekt på naturmangfoldet.

– Vi må bare innse at vi har fått dem ut i naturen vår. En kjempetabbe. De er kjempevanskelige å fjerne uten at man går inn med tunge tiltak som er kostbare, tidkrevende og som dreper annet liv.

Hjorten ødelegger store avlinger. Nå tester Indre Østfold ny metode for å lokke dyrene til et annet matfat.