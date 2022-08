Selv om det er gratis å delta på Arendalsuka, er det likevel mange som må punge ut titusenvis av kroner denne uka.

Sørlandsbyen har nemlig ikke mange nok hotellrom til å huse de tusenvis av tilreisende. Dermed blir det en kamp om å få tak i private boliger.

Det har fått prisene til å skyte i været.

Tall som NRK har fått fra Finn.no, viser at gjennomsnittsprisen for en enebolig ligger på 45.000 kroner under Arendalsuka.

Det er omtrent det dobbelte av hva det koster resten av året.

Line Tresselt i kommunikasjonsbyrået Rud Pedersen er blant dem som leier privatbolig denne uka, og som reagerer på utleieprisene.

– Kunder og alle er helt desperate. Folk finner rett og slett ikke bolig, sier hun.

Line Tresselt kaller leieprisene under Arendalsuka for voldsomme tall. Foto: Espen Bierud / NRK

Tallene tyder på at det kan bli besøksrekord på Arendalsuka i år, men det er fortsatt for tidlig å slå fast.

Markedet bestemmer

En av de som leier ut bolig under årets Arendalsuke, er Jan Morten Eskilt.

Huset på 500 kvadratmeter har plass til 15 personer, og ligger sentralt til i Arendal. Mange vil også kunne kjenne det igjen fra «Mesternes mester».

Den 500 kvadratmeter store villaen var et ettertraktet leieobjekt til Arendalsuka – til tross for at prisen for en uke er på over 100.000 kroner. Foto: Rubicon TV/NRK

Prisen for én uke ligger mellom 150.000 og 200.000 kroner, noe Eskilt mener er rimelig med tanke på hvor mange gjester det er plass til.

– Jeg kan ikke se at det er noe gærent i å ta det markedet er villig til å betale, sier Eskilt.

Og markedet var villig til å betale. Faktisk ble huset leid ut allerede i september i fjor.

Huseieren synes det er merkelig at noen ber lokale om å holde utleieprisene nede under Arendalsuka.

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi sørlendinger må vise mer tilbakeholdenhet enn andre. Hotellprisene i Oslo har doblet seg fordi markedet er villig til å betale, poengterer han.

Liker ikke utviklinga

Finn.no har 159 boligannonser som er spesifikt merket med Arendalsuka. Det finnes ingen komplett over hvor mange private boliger som leies ut.

Men en undersøkelse som arrangøren gjorde for noen år siden, viste at over halvparten av de som overnatter leier private hus, hytter eller båter.

Det er de også helt avhengige av, ettersom det ikke finnes mange nok hoteller.

Ledelsen er også klar på at de ikke liker at mange tar seg veldig godt betalt for å leie ut.

– Det er vi litt bekymret for, i hvert fall hvis det begynner å presse prisene slik at ikke alle kan delta, sier Tone Skindlo Taraldsen i prosjektledelsen til Arendalsuka.

Tone Skindlo Taraldsen mener det er viktig at folk flest har råd til å betale for overnatting under Arendalsuka. Foto: Espen Bierud / NRK

De stive prisene rimer nemlig ikke helt med arrangørens mål om en demokrati-festival.

– Det er viktig for oss at alle skal kunne delta på Arendalsuka, uansett tykkelse på lommebok, sier Taraldsen.

Arrangøren har tidligere også bedt byens hoteller om å ikke utnytte situasjonen og skru opp prisene kraftig under Arendalsuka.

Det er likevel mulig å finne rimelig overnatting hvis man planlegger godt nok, mener Taraldsen.

Utleiere vil ikke snakke

En utleier sier i samtale med NRK at leieprisene under Arendalsuka er grunnen til at han kunne kjøpe leilighet i byen.

En annen bekrefter at han leier ut boligen sin, men vil ikke la seg intervjue.

– Jeg har et for godt forhold til skattemyndighetene, var den spøkefulle begrunnelsen.

NRK har snakket med en rekke utleiere, men ingen ønsker å uttale seg til denne saken.

Kostbar overnatting

Cathrine Berge er hovedtillitsvalgt for Delta i Arendal. Hun måtte ty til det private markedet for å finne overnatting til sine medlemmer denne uka.

– Det begynner å ta litt av nå, sier Cathrine Berge om leieprisene under Arendalsuka. Foto: Espen Bierud / NRK

Til slutt endte hun opp med å leie to eneboliger og to leiligheter, for å huse 21 personer.

Det skulle vise seg å være kostbart.

– Det koster mye. Alt fra 20.000 til 35.000 kroner per boenhet, sier hun til NRK.