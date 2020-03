Skuffet over at du ikke får dra på hytta i påsken? Da kan dette være en mulighet

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Du har ikke lov til å overnatte på hytta dersom den ligger i en annen kommune. Men juridisk sett er det ingenting i veien for at noen andre i hyttekommunen kan bruke hytta.

Satvir Singh Parmar fra Drammen har bestemt seg for å låne ut hytta på Gausta i påsken til andre som bor i Tinn kommune.

«Vi har aldri lånt ut Singhsbu før, men er det dugnad så er det dugnad,» skriver drammenseren i et facebook-innlegg.

– Hvis ikke vi kan bruke hytta, så er det sikkert noen andre fra bygda som vil opp i fjellhøyden og få seg litt sol, sier Parmar til NRK.

Han har fått mange henvendelser fra folk som ønsker å låne en hytte i egen kommune.

Valget falt på en barnefamilie i påskeuka og en hardtarbeidende alenemor til helgen etter påsken. Han er ikke bekymret for å låne hytta ut til fremmede.

– Jeg stoler på folk, sier Parmar.

Drøyt én million nordmenn er direkte berørt av forbudet, ifølge Norsk Hytteforening. Her med hytteeier Jørn Mathisen, som startet facebookgruppen «Hyttebytte». Foto: Privat

Opprettet gruppe for hyttebytte

Hyttebytte-konseptet går ut på at du bytter med noen som har hytte i din hjemkommune. På den måten bryter man ikke med hytteforbudet.

– Jeg bor i Sandefjord og har hytte i Drammen. Kanskje noen i Drammen har hytte i Sandefjord, så kan vi bytte, sier Jørn Mathisen.

Denne uken startet han facebookgruppen «Hyttebytte». Målet er at han selv og andre skal finne en hyttematch.

Familiefaren drar gjerne på hytte i hjemkommunen i påska. Men det er ikke bare påskeferien som er motivasjonen for å bytte til seg en hytte.

– Noen bor litt trangt, og da kan det være fint å dele seg opp hvis man er mange med hjemmekontor og hjemmeundervisning.

Fire grunner til å bytte stue noen dager Ekspandér faktaboks Den ene partneren er lei og trenger pause fra sin partner

Søsken har vært for mye sammen, den ene forsørgeren tar med ett av barna til annen hytte en uke

Hele familien bytter hus for variasjonens del

Tenåring trenger tre dager pause fra mor og far og drar alene på en hytte noen dager

Advokat: – Hyttebytte er juridisk innafor

Advokat Jon Wessel-Aas har satt seg grundig inn i det juridiske angående hytteforbudet.

Advokat Jon Wessel-Aas mener det ikke er noen tvil om at hyttebytte er innafor slik hytteforbudet er formulert. Foto: Presse / BingHodneland

I forskriften står det at «personer forbys å overnatte på fritidseiendom i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert.»

– Tenk at du bor i Oslo og har hytte på Sjusjøen. Du kan ikke overnatte der selv, og kan heller ikke leie eller låne den ut til venner som bor utenfor hyttekommunen. Men du kan låne eller leie den ut til noen som bor i samme kommunen som hytta ligger i, sier Wessel-Aas.

Advokaten mener dette ikke undergraver formålet med hytteforbudet.

– Begrunnelsen for forbudet er at man skal skjerme helsetjenestene i kommunene fra å bli overbelastet. Låner eller leier du til noen som allerede er fastboende i kommunen, øker jo det ikke belastningen på kommunens smittevernberedskap, sier han.

Kan leies ut skattefritt

Utleie av egen hytte for inntil 10.000 kroner per år er skattefritt, opplyser Rolf Lothe fra Skattebetalerforeningen, Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Skattereglene lar deg leie ut skattefritt innenfor en maksgrense i året.

– Hvis du for eksempel leier ut i to uker for 5.000 kroner per uke, vil dette være skattefritt, forklarer Rolf Lothe fra Skattebetalerforeningen.

Dette forutsetter at du ikke leier ut ytterligere det året og selv bruker hytta resten av året.

– Skattefrie kroner kan komme godt med for mange nå, sier Pengedoktoren Agnes Bergo.

Helsemyndighetene: – Lovlig, men ikke lurt

– Den tydelige anbefalingen fra helsemyndighetene er at vi ikke skal reise på fritidsreiser nå, sier Anne-Grete Melkerud, seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet.

Hun mener at reiser generelt øker faren for smittespredning.

– Jeg forstår at noen tenker på hva som er lov, i stedet for å tenke på hva som er lurt å gjøre i den situasjonen vi er i. Men jeg håper at hver og en av oss tar ansvar for å bidra til å minske presset på helsetjenesten, slik at alvorlig syke kan få hjelp, sier Melkerud.