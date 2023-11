- Dyreparken i Kristiansand har fått en ny sjiraff fra dyreparken i Aalborg, Danmark.

- Sjiraffen er en to år gammel hann som skal bli et avlsdyr når han er klar.

- Transporten av sjiraffen var utfordrende og tok lengre tid enn planlagt, men sjiraffen er nå på vei med fergen fra Hirtshals.

- Den nye sjiraffen vil bli introdusert til de to eksisterende sjiraffene i Dyreparken, Mindy og Sjira, med en barriere mellom dem til å begynne med.

- Sjiraffen er av underarten Rothschildsjiraff og er en del av et bevaringsprogram for arten.

- Dyreparken planlegger å skjerme sjiraffen i begynnelsen, men publikum vil etter hvert kunne se ham i sjiraffstallen og på savannen når været blir varmt nok.

