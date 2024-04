Siktet for grov kroppsskade - mann fikk skuddskader

En annen mann i 30-årene, som ble kjørt til sykehus etter hendelsen, skal bare være lettere skadet.

– Siktede skal ha skutt mannen, men det er ikke snakk om alvorlige skader.

Det sier politiadvokat, Ernst Ragnar Pfaff lørdag formiddag.

Mannen skal ha blitt skutt i benet, men Pfaff vil foreløpig ikke si noe om våpenet som skal være benyttet.

Politiet har siktet en mann for grov kroppsskade etter hendelsen på Eydehavn. Foto: Leif Dalen / NRK

– Kjente hverandre

Politiet jobbet fredag ut fra at skaden hadde oppstått som følge av en straffbar handling.

Deres vurdering da var at fornærmede ikke var en tilfeldig person. Dette bekrefter Pfaff.

– De to kjente hverandre, men vi kan ikke si noe om motivet eller årsaken bak hendelsen.

Klokken 16.45 fredag melder politiet at en mann i 30-årene er pågrepet etter hendelsen.

– Vi anser dette ikke som farlig for utenforstående. Allmennheten må ikke føle noe utrygghet, sa innsatsleder Jens Magn Hansen da.

En mann i 30-årene ble fredag kjørt til sykehus etter en alvorlig hendelse ved Eydehavn i Arendal.

Blir avhørt lørdag

Åstedet ligger i et etablert boligområde, like ved sjøen på Eydehavn, øst i Arendal.

Det ble ble kort tid etter hendelsen sperret av for kriminaltekniske undersøkelser.

Men politiet vil lørdag ikke si noe om hvilke funn de har gjort på stedet.

– Det er for tidlig å si noe om dette. Vi er en tidlig fase av etterforskningen og kan ikke si for mye i fare for å ødelegge for etterforskningen, sier Pfaff

Den sikta mannen er allerede blitt avhørt en gang og lørdag venter nye avhør.

politiadvokat, Ernst Ragnar Pfaff sier en mann i 30-årene har skuddskader etter hendelsen på Eydehavn, fredag. Foto: Leif Dalen/NRK

– Vi forbereder avhør nå og dette vil trolig bli gjort i løpet av lørdagen, sier politiadvokaten.

Pfaff sier det også er avhørt vitner, men ingen skal ha sett selve hendelsen.

Han sier fengslingsmøte trolig vil bli i løpet av søndagen.