Ser fram til å få holde søndagsåpent

Mandag fikk Mandal klarsignal til å ha søndagsåpne butikker i sommer.

– Sommeren er kjempeviktig for å ha et godt grunnlag for butikkdrift hele året, sier Grethe Tønnessen.

Hun er glad for nyheten om at familiens tradisjonsrike skobutikk i gågata i Mandal, kan holde søndagsåpent når turistene stormer byen.

Mandal har rund 15 000 innbyggere. Om sommeren flerdobles antall mennesker i byen. Det er god butikk for handelsnæringen, som allerede har sett at salget går godt om sommeren. I juli handles det for dobbelt så mye som i desember.

– Betyr utrolig mye

Med søndagsåpne butikker, kan resultatet bli enda bedre.

Det har butikkeiere i Lillesand erfart. Der har butikkene i flere år holdt søndagsåpent om sommeren.

– Det har betydd utrolig mye. Det hender at vi selger mer på søndagene enn lørdagen i forkant, sier eier av Harald Fjelldal Kunstkolonial, Trine Wilhelmine Rønnevig.

Hun sier at mange butikkeiere var skeptiske til å begynne med, men at de nå ser på søndagen som en viktig handelsdag.

Rønnevig mener at søndagsåpne sommerbutikker er avgjørende for at små sentrum som Lillesand skal overleve.

Les også: Nei til søndagsåpent i Arendal om sommeren

– På tide

Turistsjef på Sørlandet, Heidi Sørvig, sier det er på tide at Mandal gjør som Lillesand.

Turistsjef på Sørlandet, Heidi Sørvig, håper at flere sørlandsbyer søker om å få holde søndagsåpent. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen, mener søndagsåpne butikker om sommeren er viktig for at butikkene skal få en bærekraftig omsetning. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK .

Sørvig mener den økonomiske gevinsten søndagsåpne butikker kan gi, er med på å styrke butikkenes grunnlag for å kunne holde åpent hele året. Derfor mener hun at flere sørlandsbyer bør følge etter.

– Men hadde det ikke vært fint for turistene å oppleve en stille sørlandsby på en søndag?

– I så fall er de hjertelig velkommen til å komme i januar. Da er det stille og rolig, sier hun.

Ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen, er sikker på at beslutningen som nå er tatt, er den riktige.

– Byer på Mandals størrelse, både langs kysten og i turistnære områder, trenger vedtak som gjør at man får en bærekraftig omsetning, sier han.