Nei til søndagsåpent i Arendal om sommeren

Næringsdrivende i Arendal ønsker at butikkene i sentrum skal holde søndagsåpent om sommeren, og «Arendal By» har bedt kommunen om å søke fylkesmannen om tillatelse.

Men allerede nå er det klart at det politiske flertallet ikke vil søke om status som «typisk turiststed», som åpner opp for dette.

Vil verne om familiedagen

Vil verne om familiedagen

– Vi ønsker å ta vare på søndagen, sier ordfører Robert Cornels Nordli.

Saken skal førstegangsbehandles i dag, men resultatet er allerede gitt ved at flertallet har talt.

– Vi ønsker å ha familiedagen fortsatt til familiedagen, sier Nordli.

– Men dette er jo bare om sommeren?

– Ja, men det utfordrer familielivet, og det har vi ikke lyst til.

Han er ikke bekymra over at butikkene vil slite økonomisk ved å holde søndagen stengt i turistsesongen. Nordli sier han tvert imot hat fått henvendelser fra næringslivet om at det vil bli mer kostbart å skulle ha åpent også søndager.

– Vi må tenke nytt og annerledes

– Vi må tenke nytt og annerledes

Geir Fredrik Sissener (H) mener det er dumt at cruiseturistene kommer til stengte dører.

Høyre støtter rådmannens forslag om å holde søndagsåpent de tre sommermånedene. Det sier gruppeleder Geir Fredrik Sissener:

– Arendal må ha flere bein å stå på, og turistnæringen er viktig. Det er dumt hvis cruiseturistene kommer til stengte butikker.

Han presiserer at partiet fremdeles sier nei til søndagsåpent resten av året, men mener det er verdt å prøve ut i sommermånedene.

Selv om resultatet trolig er klart, håper Sissener likevel på en debatt i bystyret:

– Vi må tenke nytt og annerledes.

Butikker som allerede har søndagsåpnet skal fortsette med det.