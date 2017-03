Kvinnekamp har handlet om alt fra stemmerett, kvinner i lederverv og deltagelse i arbeidslivet. En tradisjonell kvinnesak som har blusset opp igjen i år er spørsmål knyttet til abort, og legers reservasjonsrett.

I anledning kvinnedagen 8. mars utfordret NRK både kvinner og menn på hva de egentlig forbinder med ordet kvinne. Ord som går igjen fra kvinnene selv er «selvstendig» og «omsorgsfull», men mennene bruker helt andre ord.

Ingeborg Kølling ekspederer kunder i sybutikken sin i Kristiansand. Hun får den sorte tavla og skriver. Hun velger ordet «stolt».

«Stolt»

– Jeg tenker som kvinne at jeg er stolt av meg selv rett og slett. Hva jeg har utrettet opp gjennom årene. Hva jeg får til, at jeg kan være både mamma og jobbe 150 prosent, sier Ingeborg.

– Jeg er stolt av meg selv. Jeg er blitt så gammel, så det kan jeg si nå. Jeg er stolt av å være kvinne, sier hun.

Iselin Jenssveen Carea steller hesten sin i stallen. I stedet for ett enkelt ord, skriver hun en setning: «Tror de er svakere enn de er».

– Mange kvinner uttrykker seg kanskje ikke så mye som de egentlig burde. De tror ikke de klarer det, men så klarer de det.

«Krevende»

Når vi ber menn i Kristiansand skrive ned hva de forbinder med ordet kvinne, er det stort sett positive ord som går igjen.

En av dem tar tak i tavla og skriver. Imens forteller han at han er på vei til sykehuset. Dagen før ble han nemlig far. Dermed var det bare ett ord for ham: «mor».

En annen skriver en setning: «Kvinner er blomster i denne verden». En ung mann skriver «krevende» med smilefjes.

Vi møter tre kvinner i en blomsterbutikk i Kristiansand. Camilla Dvergsnes tar pennen og skriver «stolthet» på tavla.

– Det går på selvstendighet som kvinne. At en er på trygg på det en gjør og er stolt av det en gjør. At en har rak rygg og ikke har noen som bærer en. At en klarer å være selvstendig. Det er kanskje noe vi trenger i dag. Vi trenger stolte kvinner og på en måte få frem det vi vil i samfunnet, sier Camilla.