– Det har vært så mange utfordringer med frosne vannrør i vinter, så om dette kan være en løsning er det gildt å kunne bidra, sier Asbjørn Rugnes.

Rørleggermesteren fra Vegårshei i Agder, har testet sin nye «oppfinnelse» foran fagfolk.

De er fulle av lovord. Noen mener dette vil revolusjonere bransjen.

Folk i bransjen ble begeistret da Rugnes viste fram sin nye metode for å beskytte vannrør mot kulde. Foto: Leif Dalen / NRK

Skjærer ut perfekte spor

Alt skyldes en spesiallaget kniv og ny bruk av isopor.

Rugnes har rett og slett tatt utgangspunkt i en varmekniv som allerede finnes på markedet. Han har endret bladet slik at kniven kan skjære ut perfekte, buede spor i isopor. Der kan vannrør ligge beskyttet mot kulda.

Han forteller at rørene til vanlig blir lagt rett på grus, før isopor legges oppå.

Kniven har vist seg å være svært effektiv. På noen minutter kan den frese ut spor til alle vannrørene.

– Det gikk mye fortere enn jeg hadde sett for meg, sier Rugnes.

Rørleggermester Asbjørn Rugnes har funnet opp en metode som kan forhindre at vann i rør fryser og gjør skade for store summer. Foto: Håvard Smeland

Ekstra stort problem i vinter

Frosne vannrør er et problem for tusenvis av nordmenn hvert år.

Den tilbakelagte vinteren var ikke noe unntak.

En kombinasjon av mye kulde og lite snø gjorde at problemet ble ekstra stort flere steder i landet.

– Det gjelder spesielt på kysten hvor det har vært en del vind, sier skadesjef i If forsikring Helge Frøyså.

Ifølge If har forsikringsselskapene behandlet 5.000 skader på vannrør i vinter. I noen tilfeller kan det koste flere 100.000 å reparere dette.

I 2010 var det like kaldt. Da meldte norske forsikringsselskap om vannrørskader for over 800 millioner kroner.

Skadesjef i If forsikring Helge Frøyså, bekrefter at frosne vannrør er et omfattende problem. Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Kan fortsatt komme frostskader

Forskningsleder Lars-Erik Fiskum i Sintef mener Rugnes har funnet en smart måte å isolere rørene på.

– Vi er positive til alle bidrag som gjør det enkelt for rørleggere å legge rørene isolert. Å legge dem i isopor, vil redusere risiko for frost.

Han har heller ikke sett en slik kniv før.

– Det er jo et praktisk verktøy.

Han forteller at rørleggere har et krav fra myndighetene om å legge rørene på en frostsikker måte i alle hus, men at det ikke alltid blir gjort.

«Farmen-vinner» Per Gunvald Haugen har bestilt Rugnes til å legge rør på den nye måten i vinnerhytta si. Foto: Leif Dalen / NRK

– Kommer til å spre seg fort

Mange har allerede vist interesse for metoden til Rugnes.

– Ideen vil være med på å revolusjonere VVS framover. Jeg tror dette blir en ny standard, sier daglig leder i Mesterbrevnemda Heidi Tveide.

Marius Ellefsen i firmaet Armaturjonsson, som er leverandør av rørsystemer, tror metoden kommer til å spre seg fort.

– Det er en genial idé, sier han.

Rugnes sier han ikke har noen planer om å ta patent på dette. Han er bare glad for å hjelpe.