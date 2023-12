Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En familie i Vegårshei har anmeldt en ukjent sjåfør etter at hunden Bella ble påkjørt og drept.

Hendelsen skjedde mens familiens barn, Mie og Leon, var ute på tur med hundene.

Sjåføren stoppet bilen på hundens labb, og da Mie forsøkte å løsne labben, kjørte sjåføren videre og drepte hunden.

Familien har beskrevet bilen som en svart SUV, trolig en Volvo EX90 eller en Mitsubishi Outlander, og sjåføren som en kraftig mann med kort hår.

Politiet har mottatt anmeldelsen, men ingen vitner har så langt tatt kontakt.

Moren til barna, Karianne Bråten, håper at sjåføren blir funnet både for deres egen del og for å forhindre lignende hendelser i fremtiden.

– Mie var så nærme at hun hørte det knakk i nakken på hunden da den ble overkjørt. Det er helt grusomt, sier Karianne Bråten.

Sist lørdag i 13-tiden var datteren hennes Mie (14) og lillebroren Leo (3) ute på tur med hundene Bella og Lucy.

De gikk på en rett veistrekning med 50-sone, drøyt 200 meter fra familiens bolig på Vegårshei i Agder da en bil kom kjørende i full fart, ifølge Mie.

Sjåføren skal ha bråstoppet bilen slik at den ble stående oppå labben til den lille puddelen Bella.

Moren forteller at Mie da gikk rett ned i knestående for å få løs labben mens hun ropte og skrek etter hjelp.

– Da «speeder» han på og bakdekket treffer nakken til Bella, som dør momentant, beskriver Bråten.

14-åringen måtte dermed ta opp den døde hunden og bære den med seg den korte veien hjem, med lillebroren i hånda. Vel hjemme ble det mye tårer.

– 3-åringen snakker nå bare om store dekk, babyhunden og bilen kjørte over. Det er det han er opptatt av, sier moren.

Mie er oppvokst med hund og elsker dyr. Å miste hunden Bella (3) på den måten hun gjorde har vært vanskelig, forteller moren Karianne. Foto: Privat

Har anmeldt saken

Bråten informerte politiet om hendelsen en time etter at den skjedde. Tirsdag denne uka leverte de anmeldelse.

Familien vet ikke hvem sjåføren er, men håper noen andre kan vite.

Mie har beskrevet bilen som en svart SUV, trolig en Volvo EX90 eller en Mitsubishi Outlander.

Sjåføren var en kraftig mann med kort hår.

– Jeg tenker at personen enten må ha vært uoppmerksom eller at det har vært rus inn i bildet. Uansett kan ikke en sånn handling unnskyldes, sier Bråten.

Hun er glad for at det tross alt gikk bra med barna. Ifølge henne kunne sjåføren fort ha kjørt over Mie også.

– Dersom hun ikke instinktivt hadde bøyd seg bakover da han «speedet» på kunne han ha truffet henne også.

Hun sliter med å forstå at sjåføren ikke gikk ut av bilen for å sjekke hvordan det gikk da han kjørte på Bellas labb.

– Da hadde utfallet vært noe helt annet. Det kunne endt med at vi måtte til veterinær for å fikse labben og Mie hadde sluppet å sitte med de traumene hun har nå. Ingen skal oppleve noe sånt.

Ingen vitner har tatt kontakt

Etterforskningsleder Steffen Wam Schneider ved Holt politistasjonsdistrikt bekrefter at de har mottatt en anmeldelse i saken.

Han sier de er interesserte i å komme i kontakt med personer som kjørte strekningen i det aktuelle tidsrommet.

Barna og hundene gikk på Espelandsveien i 13-tiden lørdag 16. desember.

– Per nå er det ingen vitner som har kontaktet oss og gitt oss opplysninger som tar oss videre i saken, sier Wam Schneider og legger til:

– Rent hypotetisk kan vi stå overfor en bilfører som har sett barn og hunder, men ikke registrert at det har oppstått et trafikkuhell.

Etterforskningsleder Steffen Wam Schneider sier at det foreløpig ikke har meldt seg noen vitner til hendelsen lørdag 16. desember. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Karianne Bråten er på sin side helt overbevist om at sjåføren må ha fått med seg hva som skjedde.

– Det er ikke noe hinder i veien som gjør at han ikke skal ha sett dem.

Hun håper nå noen har tips som gjør at de finner ut hvem sjåføren er.

– For både vår og andres del håper jeg han blir tatt. For når du har gjort noe sånt én gang, kan du fint gjøre det flere ganger.