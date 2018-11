Det har vært en fortvilet situasjon for mannskaper ved Sørlandet sykehus, både ambulansepersonellet som må rykke ut og AMK-sentralen som har mottatt de mange hundre telefonene.

Nå bekrefter politiet overfor avisen Agder at mannen, som er bosatt i en rogalandskommune, etterforskes av politiet.

– Vi har i lang tid vurdert dette, og nå blir flere saker etterforsket, bekrefter lensmann Svein Arild Bringedal i Lund kommune i Rogaland.

Saken etterforskes også av politiet i Flekkefjord.

Lensmannen i Lund kommune bekrefter at mannen har vært etterforsket i lang tid. Foto: Odd Rømteland / NRK

Det kan dreie seg om brudd på straffelovens bestemmelse i §187 om falsk alarm. Strafferammen er bot eller fengsel i inntil seks måneder for den som ved en uriktig melding, et ugrunnet rop om hjelp og misbruk av nødsignal sørger for utrykning av politi, brannvesen, ambulanse, lege eller forsvaret.

Helseministeren svarer

Stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland tok opp saken med sine regjeringskollegaer. Nå svarer helseminister Bent Høie.

– Helse Sør-Øst opplyser at situasjonen til tider er belastende for dem som arbeider i tjenesten ved Sørlandet sykehus HF, men at beredskapen opprettholdes ved omdirigering av ressursene i tilfeller med mange og samtidige bestillinger, svarer helseminister Bent Høie til Agder.

Han forteller at det jobbes med tiltak mot mannen. Høie overtar som fylkesmann i Rogaland og kan fort få denne saken på bordet, fordi fylkeslegen i Rogaland har vært involvert i saken.

Helseminister Bent Høie sier det jobbes med tiltak mot mannen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jobben blir meningsløs

For noen uker siden rykket ambulansen ut på mellom 20 og 30 ganger i løpet av en helg. Dette har nå ført til sykdom blant ambulansepersonalet.

– Å rykke ut daglig til pasienter som ikke trenger ambulanse, gjør jobben meningsløs. Dette er et arbeid jeg i utgangspunktet har stortrivdes i, sier ambulansearbeider Alvik Svindland i Flekkefjord.

Han har blitt syk av jobben etter tre år med flere hundre falske utrykninger. De falske nødmeldingene truer andres liv og helse, mener han.