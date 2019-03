Til stående applaus dukket den mye omtalte Start-treneren opp på scenen på utestedet Kick i Kristiansand sentrum.



– Jeg hadde trodd jeg skulle få denne applausen etter at vi hadde slått Aalesund i seriepremieren lørdag, sa Rekdal.



Rekdal har ved flere anledninger vært en del av VG-TVs program «Foppal», og selv på en dag hvor han og omverden fikk vite at Start har opprettet en personalsak mot ham, dukket han opp i panelet.



Programleder Jamel Rake i VG, spurte fotballveteranen hvordan dagen hadde vært;



– Jeg har aldri hatt noen lignende dag i mitt liv. Jeg er både overrasket og sjokkert, sier han og gjentar at han ikke hadde fått noen forvarsel, eller at det hadde vært diskusjoner rundt hans person før personalsaken ble opprettet, sier mannen som blant annet har scoret i to VM-sluttspill for Norge.



Rekdal forteller at han møtte opp til en prat, hvor han fikk budskapet og nærmest «snudde i døra».

Verst for familien

Den overraskende nyheten var verst for familie og kjente, forteller Rekdal.



– Foreldrene mine som er på ferie i Nice, ringte jo å lurte på hva i alle dager eldstesønnen på 50 år hadde gjort nå. Så må man ikke glemme at det er barn og kone i bildet, forteller han.

Rekdal utelukker ikke at han fortsetter som trener for Start. Foto: Leif Dalen / NRK

Han legger til at han gjennom et langt fotballiv er blitt ganske herdet, men at dagen i dag har vært vond.

– Kunne du gjort noe annerledes, spurte medprogramleder Jon Martin Henriksen.

– Ja, vi rykket jo ned i fjor, avsluttet han – til stor applaus fra publikum igjen.

– Med hånda på hjertet tror jeg at jeg har gjort mye mer rett enn feil. Andre mener kanskje noe annet – det er vanskelig å si mye om en sak, uten at jeg vet ordentlig hva det handler om, avslutter treneren som ikke velger å lukke muligheten for at han fortsetter i Start helt.

– Jeg har en gyldig arbeidsavtale med Start ennå, så jeg er ikke ferdig med Start.