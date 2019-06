Ei fiskemåke har sikret seg god utsikt over aktivitetene i Dyreparken i Kristiansand. Den har nemlig bygd reir i toppen av en karusell.

– Vi oppdaget måka for to-tre uker siden, så nå er det ikke så veldig lenge før eggene klekker, sier biolog Helene Axelsen i Dyreparken.

Helene Axelsen sier at måken ser ut til å trives godt, selv om reiret går rundt mange ganger i løpet av dagen. Foto: Hanne Rebecca Nilsen / NRK

Hun sier at Dyreparken ikke vil stoppe karusellen, men at de skal følge med på at alt går greit med ungene og mora.

– Hvis ungene får problemer kan vi stoppe karusellen for å hjelpe dem. Og hvis moren blir veldig urolig kan vi flytte reiret.

Måken i Dyreparken ser ikke ut til å ha noen problemer med at reiret går rundt flere ganger om dagen.

Oppfordrer til å informere publikum

Naturvernrådgiver Martin Eggen fra Norsk Ornitologisk Forening mener Dyreparken bør utnytte muligheten til å informere publikum om lovverket og hvordan ta hensyn til måker.

– Når ungene er veldig små er de oppe i reiret. Da bør Dyreparken vurdere å ta en pause med karusellen og drive publikumsopplysning.

Han sier at det ikke tar mange dager før måkeungene hopper ut av reiret etter at de er klekket, og at karusellen da kan gå som vanlig igjen.

– Fiskemåker går på parkeringsplasser i hele landet, så det er ikke noe problem. Men foreldrene vil være urolige og kan gjøre skinnangrep mot folk. Da går det an å flytte ungene til en roligere del av dyrehagen.

Martin Eggen fra Norsk Ornitologisk Forening anbefaler at Dyreparken informerer folk om lovverket og hvordan man tar hensyn til måkene. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Trekker til byen for å unngå rovdyr

Zoolog Roar Solheim fra naturmuseet ved Universitetet i Agder sier at fiskemåker er den måkearten som i størst grad trekker inn i byer for å hekke på hustak og lignende.

– Det fører til at folk har en opplevelse av at det har blitt flere måker. Men sannheten er at det blir færre fiskemåker og at det er en sårbar art.

NRK har skrevet om en måke som bygde reir på en bil tidligere i år. En av årsakene til at måker trekker til byen er for å unngå rovdyr.

Siden det er trygt på taket får de måkene som hekker der flere unger. Det fører igjen til at flere måker vil hekke på tak.

– Når ungene vokser opp lærer de rent kulturelt at dette er en grei hekkeplass. Sånn sprer det seg.

Fiskemåkene trekker fra skjærgården og inn til byen blant annet for å komme seg unna rovdyr. Men zoolog Roar Solheim sier at fiskemåken er en sårbar art. Foto: NRK

Ulovlig å forstyrre reir

Måker bygger reir rundt månedsskiftet april/mai og eggene klekkes som regel i begynnelsen av juni. Det er forbudt for privatpersoner å forstyrre måkereir og -unger.

– Man kan ikke ta seg til rette og fjerne egg og reir fordi man ikke liker måkelyder. Har de først bygd et reir har man ikke lov til å forstyrre dem, sier Roar Solheim.

– Måkene hører jo hjemme langs kysten. Om man ikke tåler dem har man egentlig ikke noen grunn til å bo der selv, for å være litt streng.

Mange folk ergrer seg nok når måkefar- og mor skal jage folk bort fra ungene sine. Roar Solheim sier det beste er å holde seg unna og la måkene være i fred. Foto: Morten Klaussen / NRK