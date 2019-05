Nå sliter Birk (20) med å komme seg på sommerferie

– Jeg er ikke noe glad i måker, men det er litt koselig likevel, forteller Birk Martinius Paulsen.

Fredag forrige uke la 20-åringen merke til at det var bygget et reir på taket av bilen hans på parkeringsplassen.

Birk Martinius Paulsen studerer industriell design i Fredrikstad. Foto: Privat

Reiret overlevde en tur til og fra nærbutikken, før Paulsen parkerte bilen på samme sted.

– Selve reiret er ikke spesielt bra bygd, men det klarte seg. Dagen etter satt det en måke der, sier Paulsen.

Det var Fredriksstad Blad som først skrev om måken som har slått seg ned på bilen ved Høgskolen i Østfold. Paulsen er student i byen og skal hjem til Telemark i sommerferien.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre om den fremdeles er der når jeg skal dra, sier han.

Man kan nemlig ikke bare fjerne eller flytte på måkereir. Alle fuglereir er fredet.

Lenge igjen før måken klekker egg

Ornitolog Rune Aae mener fuglen på biltaket er en fiskemåke. Fiskemåken er rødlistet og fredet i Norge. Rugetiden er på rundt 25 til 28 dager, og begge foreldrene bytter på å ruge.

– Bileieren i Fredrikstad er nok i trøbbel, for det er lenge til måkene begynner å hekke, sier Aae.

Ornitolog Rune Aae minner om at alle fuglereir er fredet. Også de som ligger på biltak, men det finnes råd. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Han forteller at fuglenes hekkesesong er godt i gang, men at måkene legger egg sent i sesongen.

– Det er nok i hvert fall en måned igjen før noen egg klekker.

Aae mener plassmangel kan være årsaken til at et måkepar har sett seg ut et biltak som passende reirsted.

– Fiskemåken sliter med å finne steder å være. Flere burde legge til rette for den, da blir det mindre konflikter andre steder.

Må flytte bilen om noen uker

På parkeringsplassen i Fredrikstad er det trangt. Mange studenter må gå forbi fiskemåken for å komme seg på skolen.

– Vi kan gå ganske nærme, men den blir litt sinna, forteller Paulsen.

Enn så lenge låner han naboens bil, så måken får sitte mer eller mindre i fred på biltaket. Av og til tar den seg en flygetur over parkeringsplassen og studentenes hoder.

Studentene på Høgskolen i Østfold må passer fiskemåken på vei til skolen. Foto: Birk Martinius Paulsen/Privat

Men skoleåret nærmer seg slutten og Paulsen har ingen planer om å tilbringe sommeren i plankebyen. Hva han skal gjøre med fiskemåken er han usikker på.

– Jeg må kanskje løfte redet av bilen om noen uker, før jeg kjører hjem, sier han.

Men ornitologen mener det er en dårlig idé.

– Jeg hjelper han gjerne med å flytte redet. En måte kunne være å sette opp en stolpe inntil bilen med en liten plattform på. Da flyttes alt intakt og både bilen og redet kan brukes videre.