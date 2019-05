Ran i Kristiansand

– Vi holdt på å male der inne, så hørte vi bare det knuste og folk hylte. De slo i monterne og heiv på veskene, forteller et øyenvitne til NRKs reporter på stedet.

Det er Askeland Ur og Smykker i Markensgate i Kristiansand som er ranet.

– De må ha vært veldig kalde, stakkars hun ansatte lå bak disken. De løp avgårde med to avsagde hagler, forteller øyenvitnet.

Ranet foregikk i byens travleste gate, og mange ble sjokkerte vitner til hendelsen.

NRK har snakket med innehaver av forretningen, som like etter ranet satt i vitneavhør hos politiet.

Her løper en av ranerne mot fluktbilen.

Pågrepet etter ett kvarter

Ranet ble meldt ca kl 11:50, og ranerne ble pågrepet av politiet i bil ca kl 12.05 på Langenesveien.

– Vi fikk gode vitneobervasjoner, og fanga opp bilen, og fikk stoppet denne. De overga seg uten dramatikk, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane.

Det er to menn i 20-årene som er kjent for politiet fra før som er sikta.

Politiet sier ikke si noe om hva de fikk med seg.

Foto: Håkon Raa / NRK

Etterforskningsleder ved Kristiansand politistasjon, Petter Sandell sier ranerne blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen.

– De stressa ikke, for ingen torde gjøre noe

Kine Pettersen Myhre jobber i bokhandelen like ved, og var også vitne til ranet:

– Det første jeg hørte var at det knuste der inne. Så så jeg to menn som hadde helt hvite frakker og finlandshetter. De gikk frem og tilbake og fylte to store bager med masse ting. De hadde våpen og så drev de og romsterte.

Myhre sier de virka «kalde»:

– De stressa ikke, for ingen torde gjøre noe når de hadde våpen. De hadde to avsagde hagler.

Hun anslår at de var der fem til ti minutter.

– Ble du skremt?

– Når jeg så våpnene. Men jeg var så langt unna.

Hun forteller at ranerne løp ut, og at de hadde en bil stående. Flere skal ha tatt bilder av bilen, og politiet stanset dem kort tid etter.

Foto: Håkon Raa / NRK

Utsatt for flere ran

Askeland Ur og Smykker fører eksklusive klokker, og har vært utsatt for flere ran tidligere. De innførte i en periode ringeklokke på utsida for kunder som skulle besøke butikken.

I februar 2010 ble butikken ranet på høylys dag, og tyvene slo rundt seg med ei metallstang. De fikk med seg et utbytte på 1,3 millioner kroner. To menn fra Romerrike ble dømt.

I mars samme året ble urmakeren ranet på nytt av tre maskerte menn med pistol.