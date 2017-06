Premier League-profil fikk bare to måneder i Start

Reo-Coker signerte for Start i begynnelsen av mai, siden den gang har han spilt én kamp fra start og hatt noen minutter i et fåtall andre kamper.

– Sånn er livet til en fotballspiller

– Han er sikkert skuffa over at han ikke har fått mer spilletid, men sånn er livet til en fotballspiller, sier administrerende direktør i Start Even Øgrey Brandsdal til NRK.

Administrerende direktør i Start Even Øgrey Brandsdal. Foto: Sander Heggheim/NRK

Tidligere har Reo-Coker blant annet spilt for West Ham og Aston Villa. Både klubben og engelskmannen selv skal være enige om at prestasjonene på Sørlandet ikke har nådd mål.

– Vi tok en kalkulert risiko da vi hentet Nigel. Vi hadde en sommertropp med mye skader og måtte fylle opp stallen. Vi hadde selvfølgelig håpet på at han hadde levert bedre sportslig enn det han har, det håpte han også. Da ble det riktig å kansellere kontrakten.

På spørsmålet om han har fått en god nok mulighet til å vise seg frem, var direktøren snar til å svare:

– Steinar Pedersen vurderer selvfølgelig hvem som er best egna til å vinne en fotballkamp. Nigel har ikke vært først på den lista de fleste kampene.

Håper på å treffe bedre neste gang

– Nigel har kommet inn med profesjonalitet og taklet dette fint. Han har jo opplevd større ting enn å spille for Start, sier Brandsdal og understreker at mannen fra London har tatt det hele med fatning.

Det ble flere overskrifter da Start valgte å hente inn den kontraktløse spilleren. Selv om Brandsdal innrømmer at innhentingen har vært en skuffelse, så angrer han ikke.

– Det er ikke mange bransjer som det er like lett å være etterpåklok som i fotballen, så man kan ikke gå rundt å angre på avgjørelser. Vi kan lære og treffe bedre neste gang.

Hvem som skal ta plassen til Reo-Coker vil ikke direktøren kommentere, men han svarer litt lunefullt at vi kan vente i spenning frem mot juli.

– Det er naturlig å tenke at det kan skje noe når sommerens overgangsvindu åpner.

Det var Fædrelandsvennen som omtalte saken først.