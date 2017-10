Posten taper millioner på Kina-pakker

– Posten har høyere kostnader for å videreformidle pakker som kommer fra Kina, enn de får dekket av den kinesiske postoperatøren, sier seksjonssjef i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Daniel Hegland.

Årsaken er det internasjonale regelverket alle land, som er tilknyttet Verdenspostforeningen (UPU), må følges.

Påvirker flere land

Cathrine Grimseid fra Nkom er i Sveits i forbindelse med reforhandlinger av blant annet dette regelverket og sier at det er endringer på gang. Flere land er påvirket av de nåværende retningslinjene, og i årevis har det vært et ønske om å endre vilkårene i regelverket.

– Arbeidet har pågått over lang tid, og det er mye som gjenstår. Når mange land med ulike og til dels motstridende interesser skal utarbeide nye regler, tar det tid å bli enige.

Postbud bruker store deler av dagen på å levere pakker fra Asia. Foto: Birger Kjølberg / NRK

Neste store milepæl i arbeidet vil bli UPU-kongressen i 2018. Da møtes alle medlemslandene i UPU i Etiopia for å behandle forslagene til endring og vurdere veien videre.

– Posten må levere alle slike pakker som kommer til landet vårt, fordi de er leveringspliktige, forklarer Grimseid.

Rekordmange pakker fra Kina

Pakker fra Kina er ikke noe nytt fenomen, men omfanget har blitt større de siste årene. Volumet med Kina-pakker har aldri vært større i den norske poststrømmen.

Dette skyldes at det stadig dukker opp nye, billige nettbutikker og apper der du kan kjøpe alt fra elektronikk til klær.

Eksempler på aktører som har tatt det norske markedet med storm er appen «Wish» og nettbutikken «Ali Express».

Millionbeløp

Posten taper millioner av kroner på dagens UPU-løsning. Endringene som nå diskuteres i Sveits, vil trolig ikke trå i kraft før om mange år. Posten må selv ta grep om de ønsker en raskere løsning.

– Vi er forpliktet til å levere til de prisene UPU har fastsatt, sier pressesjefen i Posten.

Pressesjef i Posten, John Eckhoff, bekrefter at de er i kontakt med aktuelle, utenlandske avsenderselskap, som for eksempel Kina Post, og at de prøver å lage interne leveranseavtaler som gjør det mer gunstig å levere asiatiske postpakker.

– Alle postselskaper jobber nå med å tilpasse tjenestene til dagens behov, på tvers av land. Det tar tid, men det kommer gode løsninger i fremtiden som er bedre for både forbrukere, nettbutikker og distributører.

– Hva tenker dere om at Posten bruker tid og penger på å levere slike pakker?

– Vi har en forpliktelse overfor UPU, og den vil vi overholde.