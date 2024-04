Polititjenesteperson forsøkt knivstukket

Det var torsdag kveld at politiet rykket ut på et ordensoppdrag i et privat hjem i Setesdal.

Det skriver politiet i en pressemelding.

Knivstukket av mindreårig

Da patruljen kom frem ble de møtt av en mindreårig og andre familiemedlemmer.

– Den mindreårige gikk til angrep på patruljen og stakk en kniv i stikkvesten til den ene polititjenestepersonen, sier politistasjonssjef Kim Asbjørn Haugen ved Setesdal politistasjonsdistrikt.

Patruljen fikk etter hvert kontroll og den mindreårige ble pågrepet, sier Haugen.

– Polititjenestepersonene som var til stede under hendelsen er ivaretatt,

Personen ble ikke fysisk skadd av kniven fordi den traff stikkvesten som vedkommende hadde på seg.

Kim Asbjørn Haugen ved Setesdal politistasjonsdistrikt. Foto: Leif Dalen / NRK

Fremstilles for varetektsfengsling

Av personvernhensyn kan politiet ikke si noe om kjønn og alder på de involverte.

Personen er siktet for drapsforsøk.

– Vedkommende er siktet for brudd på straffelovens §275 jf. §16 og blir fremstilt for varetektsfengsling fredag ettermiddag, sier politiadvokat Maren Sundberg Fidjeland i Agder politidistrikt.