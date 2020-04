Politiet frykter nye hendelser etter masseslagsmål

Lensmann i Farsund og Lyngdal Jan Terje Aas, kan imidlertid ikke bekrefte at det stemmer.

– Det fremstår som et oppgjør av noe slag, men det er for tidlig å konkludere med det. Foreløpig vet vi for lite om bakgrunnen til hendelsen, sier han.

Etter det NRK erfarer kan det ha vært så mange som 20 personer til stede under masseslagsmålet, som fant sted ved Lyngdalshallen i Lyngdal tirsdag kveld.

Flere med balltre

Like før klokken 20 ble politiet oppringt av et vitne som så flere personer med balltre.

Politiet valgte da å rykke ut med flere enheter.

Én person ble raskt kjørt til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende stikkskader i en arm.

En annen som senere ble funnet sju, åtte kilometer fra åstedet, skal ha blitt påkjørt. Han fikk ikke alvorlige skader, men ble kjørt til sykehus.

Foreløpig vet ikke politiet om flere har blitt skadet.

– Så lenge vi ikke får tak i alle som skal ha vært involvert, vet vi ikke det, sier Aas.

Lensmann i Farsund og Lyngdal Jan Terje Aas, forteller at politiet fortsatt jobber med å få tak i personer som har vært involvert i masseslagsmålet. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Frykter nye hendelser

Onsdag formiddag var åtte personer pågrepet, men ifølge lensmannen kan det bli flere.

Det jobbes nå med å få tak i flere av de involverte.

– Frykter dere at det som har skjedd skal føre til nye hendelser?

– Ja, vi frykter det. Derfor vurderer vi fortløpende om personer må varetektsfengsles. Vurderingene tas både med tanke på gjentakelsesfare og med tanke på hvilke opplysninger vi trenger i forbindelse med saken, sier Aas.

Sent tirsdag kveld ble stedet sperret av og undersøkt av politiets krimteknikere. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Et belastet miljø

Lensmannen forteller at de involverte er kjent av politiet fra før og at de tilhører et belastet miljø.

Selv om politiet har vært klar over at det har vært konflikter i disse miljøene, hadde de ikke forventet en hendelse som dette.

– Vi hadde ingen indikasjoner på at noe sånt skulle skje, sier Aas.

Han bekrefter at enkelte er domfelt tidligere, blant annet for vold.

De pågrepne, som foreløpig er siktet for kroppsskade eller medvirkning til det, er ifølge politiet hjemmehørende i både Lyngdal og Farsund.

– Det er skremmende

Ordfører i Lyngdal Jan Kristensen (H), sier han er skremt.

– Det er skremmende at noe sånt kan skje i ei lita bygd som Lyngdal. En slåsskamp med så mange involverte har vi sikkert ikke hatt før.

Han sier at kommunen jobber sammen med politiet for å hindre negativ utvikling, men at de er klar over at de har noen utfordringer.

– Vi har utfordringer som alle andre, sier han.