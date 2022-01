Norgesplaster blir i Vennesla - opp mot 60 beheld jobben

– Jubelen stod i taket. Vi er utruleg glade for at vi kan få vere her i Vennesla, seier tillitsvald Anita Thorsen.

– Det har blitt nokre tårer opp gjennom. Men i dag har det berre vore gledestårer, seier ho.

På ein pressekonferanse tysdag offentleggjorde Orkla at Norgesplaster sin fabrikk ikkje skal flyttast til Barcelona og Spania.

– Det skulle gjerast ei grundig vurdering. Det viste at dette var riktig, seier Knut Eckhoff, administrerande direktør i Orkla.

Sjå intervju med tillitsvald Anita Thorsen.

Skal nedbemanne

Orkla opplyser at Vennesla-bedrifta skal effektiviserast. Det inneber nye maskiner og utstyr, men også nedbemanning.

– Over tid blir det ei nedbemanning på sikt. Kanskje opp mot ti årsverk. Men det håpar vi å kunne gjere med naturleg avgang, seier direktøren.

Orkla kjøpte opp Norgesplaster i 2020.

Sjå intervju med administrerande direktør Knut Eckhoff i Orkla.

Lang tradisjon

Bedrifta har tidlegare vore familieeigd og vart etablert i 1938. Bedrifta har gått med overskot kvart einaste år sidan oppstarten.

Fabrikken produserer mellom anna plaster, strips, bandasje og renseprodukt.

Attføringsbedrifta Via Partner i Kristiansand kunne også bli råka av flyttinga til Spania. Opp mot 20 arbeidarar jobbar med pakking av Norgesplaster sine produkt.

Det var full jubel i bedrifta då beskjeden om vidareføring av Norgesplaster kom.

– Det er eigentleg ubeskriveleg. Eg hadde ikkje venta dette, seier avdelingsleiar ved Via Partner i Kristiansand, Linn Merete Moseid.

Sjå jubelscenene frå attføringsbedrifta Via Partner.