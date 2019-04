Oppkaller gate etter antisemitt

– Hun var en av de mest hatefulle propagandistene vi hadde på 20-tallet, sier styreleder i Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo, og nestleder i Antirasistisk Senter, Ervin Kohn.

Han reagerer på at Mandal kommune i Vest-Agder har oppkalt en gate etter forfatter og samfunnsdebattant Marta Steinsvik.

Styreleder i Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo Ervin Kohn, reagerer på at Mandal velger å oppkalle en gate etter Marta Steinsvik. Han mener også det er en skam for Oslo å ha en vei oppkalt etter henne. Foto: NRK

Årsaken til navneendringen er den kommende kommunesammenslåingen. Mandal kan ikke lenger ha like gatenavn som Lindesnes og Marnardal. Peder Claussøns gate i Mandal er endret til Marta Steinsviks gate.

– Hun er en del av vår historie

– Vi har selvfølgelig diskutert hennes holdinger, men mener fortsatt hun er en viktig del av vår historie, sier Inga Fjeldsgaard i den kommunale navnekomiteen til Mandal.

Marta Steinsvik var en norsk forfatter og kvinneforkjemper. Hun var den første kvinnen som holdt en preken i Den norske kirke.

Men hun er også husket for å ha vært en motstander av jøder og katolikker. Hun holdt blant annet foredrag basert på det falske og antisemittiske verket «Sions vises protokoller».

Hvem var Marta Steinsvik? Ekspandér faktaboks Født: 23. mars 1877 Død: 27. juli 1950 Oppvokst i Mandal. Norsk forfatter, debattant, teolog og kvinneforkjemper.

Skrev to skuespill, en mengde artikler og holdt foredrag over hele landet. Er kjent for blant annet Sankt Peters himmelnøkler (1928) og Frimodige ytringer (1946).

Kjent som en av pionerene for antroposofien.

Den første kvinnen i Norge som holdt en preken i Den norske kirke.

Hun gikk god for Sions vises protokoller og er husket for å ha advart om den jødiske fare.

Angrep rettsoppgjøret etter andre verdenskrig og behandlingen av landssvikerne.

– Angrer ikke på avgjørelsen

Den kommunale navnekomiteen syntes likevel at det var på sin plass å oppkalle en gate etter kvinnen som vokste opp i Mandal.

– For meg virker hun også veldig sammensatt. Og da er det vel ikke så unaturlig at hun hadde sterke meninger om det som var oppe i tiden, sier Fjeldsgaard.

Hun legger til at ingen mandalitter så langt har protestert på avgjørelsen.

– For meg virker hun veldig sammensatt. Og da er det vel ikke så unaturlig at hun hadde sterke meninger om det som var oppe i tiden, sier Inga Fjeldsgaard i navnekomitéen. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Forsker i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen Sara Kohne reagerer på navnevalget.

– Det er interessant at man trekker frem en person som Steinsvik, i stedet for å døpe gaten etter for eksempel en idrettsutøver fra nyere tid. De må ha hatt et ønske om å hedre henne.

Har tillit til komiteen

Ordfører i Mandal Alf Erik Andersen sier dette er en reell debatt man må ta når man skal oppkalle en gate etter en historisk person.

Han understreker at kommunen ikke vil assosieres med antisemittisme og legger til at han har tillit til de vurderinger komiteen har gjort.

– Grimstad er kjent for Knut Hamsun. Jeg vet ikke om det er noe de ønsker selv, eller ikke ønsker.

Ordfører i Mandal Alf Erik Andersen understreker at kommunen ikke vil assosieres med antisemittisme. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kan ikke sammenliknes med Hamsun

Journalist og forfatter Øyvind Strømmen er ekspert på høyreekstreme miljø. Han mener at å kalle opp en gate etter Steinsvik ikke kan sammenlignes med å døpe en gate etter Hamsun.

– Jeg har svært stor forståelse for at Kohn reagerer. Hamsun var primært kjent som forfatter, mens Steinsvik fikk mest oppmerksomhet fordi hun var en omstridt samfunnsdebattant, sier han.