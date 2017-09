Ønsker vrakpant på campingvogner

– Det hadde vært et positivt miljøtiltak, sier Anita Aanonsen Jernquist i Agder Renovasjon. Fra 1. oktober trer den nye panteordningen for fritidsbåter i kraft. Aanonsen Jernquist etterlyser en tilsvarende ordning for campingvogner.