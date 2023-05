Økning i føflekkreft: – Du må ikke bli lurt av en høy solfaktor

Uten beskyttelse mot UVA- og UVB-stråler fra sola kan huden ta stor skade.

De nylig offentliggjorte krefttallene for 2022, viser en kraftig økning i antall personer som fikk påvist føflekk-kreft i fjor. Da var vi allerede i verdenstoppen i dødelighet av føflekkreft, ifølge Kreftforeningen.

NRK har spurt hudlege Mohammad Rizvi hva man bør tenke på i møte med sommersola.

Mohammad Rizvi Spesialist i hudsykdommer Overlege på hudavdelingen, Rikshospitalet Daglig leder i Askin, digital hudlegetjeneste



Hvorfor skal jeg bruke solkrem?

– Solkrem skal begrense skadevirkningene av solstråler og deres negative konsekvenser, sier hudlege Mohammad Rizvi.

Rundt 90 prosent av hudkrefttilfellene har en sammenheng med UV-stråling fra sol og solarium ifølge Kreftforeningen.

– En huskeregel er at A står for aldring og B står for forbrenning, sier Rizvi.

UVA-stråler går dypere ned i huden, og kan gi rynker og aldersforandringer.

UVB-stråler stopper ved det ytterste hudlaget og går ikke dypere. UVB-strålene fører hovedsakelig til solbrenthet og celleforandringer i huden.

– Begge variantene av UV-stråling kan forårsake hudkreft, men UVB forårsaker nok brorparten, mener Rizvi.

Sammen med solkrem kan det være lurt å beskytte huden mot skadevirkningene av strålingen ved å bruke en solhatt eller langermede plagg, og ta pauser når sola er på sitt sterkeste.

UV-stråling Ekspandér faktaboks Ultrafiolette stråler, også kalt UV-lys, kommer hovedsakelig fra sola, men også fra enkelte kunstige lyskilder. Dette er lys som mennesker ikke kan se. Avhengig av strålenes bølgelengde deles de inn i tre grupper, UVA, UVB og UVC. Omtrent 95 prosent av UVA strålene når jordens overflate. UVA-strålene passerer gjennom hudens øverste lag og kan trenge dypt inn i huden og forårsake celleforandringer som kan føre til aldring av huden, dannelse av mørke flekker i huden (pigmentforandringer) og på sikt utvikling av melanom (føflekkreft). Omtrent 5 prosent av UVB strålene når jordens overflate. UVB-strålene tas opp i det øverste hudlaget og det er disse strålene som fører til at huden blir brun. Ved for store mengder, derimot, kan UVB-strålene føre til rødhet i huden og solbrenthet, noe som på sikt kan føre til utvikling av melanom. UVC (100–280 nm bølgelengde): UVC-strålene kan være farlige i selv små mengder, men de blir stanset i atmosfærens ozonlag og når ikke jordens overflate. Kilde: fhi.no

Hvor mye solkrem skal jeg smøre med?

– En tommelfingerregel er at en håndfull solkrem er nok for hele kroppen, sier Rizvi.

Han erfarer at forbrukere, produsenter og media bidrar til økt fokus rundt bruk av solkrem.

Likevel er hans inntrykk at forbrukerne ikke bruker nok krem.

– Dersom du smører deg med solfaktor 30, men ikke tar like mye som anbefalt i bruksanvisningen, er du i praksis mindre beskyttet enn du tror.

En voksen person trenger en håndfull solkrem til kroppen. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Hvor ofte må jeg smøre på et nytt lag?

– Du bør smøre deg hver andre time ute i sola, oppfordrer Rizvi.

Ved hyppig bading eller mye svetting bør du smøre deg oftere.

– Du bør helst smøre deg med solkrem et kvarter før du går ut i solen. Jeg skjønner at det ikke alltid er like lett, men gjerne prøv.

Hvilken solfaktor trenger jeg?

Solkrem med faktor 15 beskytter mot 93 prosent av UV-strålene, faktor 30 beskytter mot 96 prosent, og faktor 50 beskytter mot 98 prosent, ifølge sml.

– Faktor er et forholdstall mellom hvor fort huden kan bli brent med solfaktor sammenlignet med uten solfaktor, forklarer hudlegen.

Forholdstallet baseres på måleenheten «minimal erythema dose» (MED).

En MED er den minste dosen energi som trengs for å gi en lett forbrent rødfarge i huden.

– Du må ikke bli lurt av at en høy solfaktor betyr at du kan være ute mange ganger lenger i sola, sier Rizvi.

Han vil ikke si at en høyere solfaktor tilsvarer at du kan være flere minutter ute i sola mellom hver smøring.

Om du soler deg lenger med solkrem enn det du ville ha gjort uten, utsettes du for større mengder UV-stråler, selv om du smører deg.

– Er man mer utsatt for risiko knyttet til hudkreft eller har hatt hudkreft bør man bruke faktor 50.

Ulike hudtyper og bruk av medisiner vil også spille inn.

Medisiner og sol - hva bør jeg tenke på?

– Noen medisiner gir økt solømfindtlighet, dette gjelder enkelte antibiotika, hjertemedisiner og immundempende medisiner. Forskning har vist at langvarig bruk av enkelte av disse medikamentene gir økt risiko for hudkreft, forklarer Rizvi.

Spiller hudtype noen rolle?

– Forbrukere med mørkere hudtype, som har mer pigment blir mer naturlig beskyttet mot solstråler, kan ha litt mindre behov for solkrem og ha mindre sjanse for å utvikle hudkreft, sier Rizvi.

Lysere hudtyper trenger mer vern mot sola.

– Mørk hud gir mer naturlig beskyttelse mot solens skadelige stråler, men ikke en fullstendig beskyttelse. Derfor bør alle, uansett hudfarge, bruke solkrem, konstaterer Rizvi.

Jeg vil bli solbrun - bør jeg droppe solkrem?

En kjent myte er at du ikke blir solbrun når du bruker solkrem.

– Det slippes såpass mange UV-stråler gjennom solkremen at man blir uansett solbrun, sier Rizvi.

Å bruke solkrem vil ikke gjøre deg mindre solbrun. Tvert imot vil solkremmen sørge for at du ikke ender opp som en kokt hummer. Foto: Anders Aagaard

Stanser solkrem D-vitamin produksjon?

En annen myte Rizvi er kjent med er at bruk av solkrem stanser kroppens produksjon av D-vitamin.

– 90 prosent av D-vitaminproduksjonen i kroppen skjer av solstråler, nærmere bestemt UVB-stråler.

Ti minutter med sol på ansikt, hender og føtter tre ganger i uka er nok for å opprettholde D-vitamin nivået du trenger.

Fra Oslo og nordover er det ingen UVB-stråling fra september til april, og dermed produserer heller ikke kroppen D-vitamin i høst- og vinterhalvåret.

– Det er ikke uten grunn at vi har et kjerringråd om å ta tran i alle måneder med «R».

Men, må vi fortsatt smøre oss med solkrem når UVB-strålene glimter med sitt fravær?

Må jeg smøre meg hele året?

– Selv på overskyede dager om sommeren kan opptil 40 prosent av solens skadelige UV-stråler trenge gjennom skyene og nå huden din, forteller Rizvi.

Det er derfor viktig å bruke solkrem om sommeren selv om det er overskyet.

– Jeg mener personlig at på vinterhalvåret, når sola ikke står så høyt på himmelen og uv-strålingen ikke er så sterk, er det strengt tatt ikke nødvendig å ha på seg solkrem.

Likevel presiserer Rizvi at ulike eksperter og faggrupper trolig vil gi ulike råd.

– Jeg mener at solkrem bør brukes hovedsakelig når solstråling er på sitt sterkeste. Andre mener at siden man har UVA-stråler hele året bør man alltid bruke solkrem.

– En tredjedel av faktoren i solkremer som selges i Norge skal gjelde for UVA-stråling.

Har solkrem utløpsdato?

– Vanligvis sies det at solkrem er en ferskvare. Har du hatt den liggende et sted uten at den har vært eksponert for sol, kan man bruke den etter utløpsdato og hvis den lukter og ser grei ut, forklarer Rizvi.

Uten solbeskyttelse kan UVB-stråler brenne huden din ganske kraftig. Forbrenninger øker sjansen for hudkreft. Foto: Berit Roald / NTB

Hvis uhellet først er ute - hva gjør jeg?

– Om du først er brent er det viktig å ta vare på huden. Rød hud tilsvarer en førstegradsforbrenning.

Hvis det er store områder med dypere brannskader, for eksempel blemmer, er det en andregradsforbrenning.

– Smør på fuktighetskrem og legg på en bandasje. Hvis det er veldig brent kan du oppsøke lokal legevakt for å se om du trenger videre behandling.

Kan jeg få hudkreft etter bare é n forbrenning?

– Jo flere forbrenninger, jo høyere er risikoen for å få hudkreft. Huden vår «husker» våre solforbrenninger. Selv en forbrenning kan i teorien gi økt risiko, sier hudlegen.